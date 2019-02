IN SELLA I due modelli, ovviamente, differiscono per la posizione in sella. La CBR500R ha un’ergonomia tutta nuova, i semi manubri sono ora posizionati sotto la piastra di sterzo e generano una posizione di guida più caricata sull’anteriore ma comunque confortevole, che esalta il piacere di guida. Invariata quella della naked che prevede un manubrio alto e largo che facilita le cose nello zig-zag cittadino e nelle manovre da fermo. Per entrambe l’altezza della sella è di 79 cm dal suolo, accessibile a motociclisti di tutte le corporature come di dovere su moto per neofiti.

FACILI Le Honda, per antonomasia, sono moto facili da guidare e le nuove cinquecento non fanno certo eccezione. Merito dei comandi leggeri e precisi da azionare, sia frizione sia cambio. Anche il motore contribuisce alla causa con un’erogazione prevedibile e lineare. I neofiti hanno due ottimi alleati per cominciare.

DRITTO PER DRITTO Il primo tratto del test, lo affronto in sella alla CBR500R. La carenatura ridisegnata offre ancora una volta una buona protezione aerodinamica: come accadeva anche sul vecchio modello, fino a 130 km/h il cupolino protegge in maniera ottimale busto e spalle. Ottima notizia per chi con la CBR affronterà anche tangenziali e autostrade. Sicuramente meno piacevoli da affrontare sulla naked, ma lo stile comporta sacrifici, si sa.

TRA LE CURVE Ma il pane quotidiano, specialmente per una moto sportiva, sono le curve. Grazie alla nuova posizione in sella la CBR500R migliora nella comunicazione di cosa avviene al di sotto della ruota anteriore. In curva ci si butta alla svelta, seppur in maniera minore rispetto ad alcune rivali. Una volta impostata la traietoria, la CBR la mantiene con vigore invogliando il pilota a cercare angoli di piega sempre maggiori. Le Dunlpo Sportmax di primo equipaggiamento contribuiscono in parte all'obiettivo offrendo un ottimo grip. Merito della nuova taratura delle sospensioni, in difficoltà solo quando il ritmo di guida si fa decisamente sportiveggiante. Nel misto stretto, grazie al manubrio alto, la CB500F risulta più agile nei cambi di direzione, facendosi preferire nei percorsi dove le curve incalzano in successione, ma la posizione più centrale mette in difficoltà il mono ammortizzatore che fatica ad assicurare il giusto sostegno quando la strada non è liscia come un tavolo da biliardo. Anche gli pneumatici della CB500F, i Michelin Road 5, si sono comportati in maniera egregia esaltando l'agilità della nuda giapponese.

GIOCO DI PIEDE Promosso anche il motore che, nonostante la potenza limitata per legge, ricorda tanto da vicino il comportamento di un seicento cc. a quattro cilindri (da cui trae spunto per alcuni componenti). Sotto i 3.000 giri non stupisce, ma superata questa soglia arriva la parte migliore. Ai medi il bicilindrico frontemarcia è brioso e più corposo che in passato, con il massimo delle prestazioni disponibili nella parte alta del contagiri. Bisogna dunque ricorrere spesso al cambio su entrambe, specialmente nel caso di un sorpasso. Non è un problema: il comando ha una corsa corta ed è preciso negli innesti. Honda su questo è una garanzia!

DEBOLUCCIA I continui sali-scendi dell'isola spagnola hanno messo in risalto una debolezza presente in egual modo su entrambe le versioni: l'impianto frenante è all'altezza se il passo è turistico, ma se le velleità sono sportive si avverte una carenza di mordente, specialmente all'anteriore. Per ottenere buone decelerazioni l'utilizzo di entrambi i freni è d'obbligo e le leve vanno strizzate come si deve. Per fortuna l'ABS ci viene in contro con una taratura ben studiata.

TIRIAMO LE SOMME Le nuove cinquecento hanno convinto per le finiture al top della categoria, per le qualità dinamiche e per il brio del motore, il più potente della categoria. Rimane comunque qualche zona d'ombra: detto della mancanza di potenza della frenata, il display non eccelle per leggibilità - specialmente in pieno sole - e superati i 6.500 si avvertono vibrazioni su pedane e manubrio che, alla lunga, riducono il comfort.