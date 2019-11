Autore:

Giulia Camattari

UN PRIMATO FUORI DAGLI SCHEMI Chi non ha mai sognato di stabilire un record di velocità su un esotico bolide lanciato lungo uno sterminato rettilineo? Forse non tutti, però, sognano di farlo al volante di un trattore. Dopotutto, quanto potrebbe raggiungere mai un mezzo agricolo? Il trentottenne inglese Guy Martin, veterano del Tourist Trophy e presentatore televisivo con altri record stravaganti all'attivo, ha appena fornito una risposta convincente.

IL TRATTORE DA RECORD A bordo di un trattore da mille cavalli ha infatti stabilito il nuovo Guinness World Record, sfrecciando a ben 217 km/h sul rettilineo del campo di volo di Elvington, Inghilterra. Il trattore dei record è un JCB Fastrac 800, spinto da un motore Diesel da 7,2 litri di cilindrata, che sviluppa appunto 1.000 CV e ben 2.500 Nm, il tutto gestito attraverso un cambio manuale a 6 marce. La potenza è la stessa di una Bugatti Veyron, che però ha appena la metà della coppia.

HA ALZATO LA SUA ASTICELLA Nell'aerodinamica del trattore del record c'è pure lo zampino della Williams Advanced Engineering, il reparto che cura la preparazione tecnica delle monoposto di F1. E il risultato non si è fatto attendere. Dopo un primo successo ottenuto già a giugno 2019, in cui Guy ha raggiunto i 167 km/h, a novembre l'asticella si è alzata fino a 217 km/h. Niente male per un mezzo pensato per fare il cavallo da tiro e non certo il Varenne della situazione! Per frenare? C'è persino un paracadute. Altrimenti, chi lo ferma piu...