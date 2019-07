Autore:

Federico Sardo

FAST AND FURIOUS, UNA SERIE MITICA Un nuovo video svela tutti i retroscena e la storia della Mitsubishi Eclipse guidata da Paul Walker nel primo Fast and Furious. Quella della doppia F è sicuramente la serie più amata da tutti gli appassionati di motori in giro per il mondo. Le avventure di Dominic Toretto e Brian O'Conner, interpretati da Vin Diesel e dal compianto Paul Walker, hanno fatto sognare milioni di persone dal 2001, anno del primo film della saga, a oggi. E ancora di più ad aver fatto sognare il pubblico sono stati i bolidi che i protagonisti hanno guidato a tutto gas negli ormai otto capitoli della serie. Indubbiamente uno dei personaggi più amati, definitivamente entrato nella leggenda, è quello del poliziotto Brian O'Conner, interpretato da Paul Walker, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2013.

LA MITSUBISHI ECLIPSE DI PAUL WALKER Nel primo film della serie, l'auto che Walker guida prima di passare alla Toyota Supra MK IV arancione del 1994, è una Mitsubishi Eclipse di colore verde acido del 1995. Nel film, Paul Walker la guida in preparazione della sua prima gara in strada: si esercita nel parcheggio del Dodger Stadium (lo stadio così chiamato in onore della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers), ma non riesce a controllarla per bene. Ciononostante decide di partecipare comunque alla gara con l'obiettivo di conoscere Dominic Toretto (interpretato da Vin Diesel) e di infiltrarsi nel giro delle corse clandestine. Durante la corsa, l'uso eccessivo di NOS fa surriscaldare l'auto, che a un certo punto comincia a perdere pezzi. O'Conner/Walker riesce a battere Edwin ma viene sconfitto da Toretto. Con la sua Eclipse aiuta poi Toretto a scappare dalla polizia, ma i due finiscono nel territorio di Johnny Tran, che arriva in moto a sparare alla Eclipse. Questa, piena com'è di NOS, va a fuoco. E così finisce l'avventura della Eclipse nel primo film della serie di Fast and Furious.

IL VIDEO CON TUTTI I RETROSCENA SULLA ECLIPSE Ora Craig Lieberman, direttore tecnico dei primi due capitoli della saga (che come abbiamo già visto in un altro articolo sta pubblicando tutta una serie di video dedicati al backstage dei primi film di Fast and Furious), ha messo sul suo canale Youtube un nuovo video, interamente dedicato proprio alla verdissima Mitsubishi Eclipse del 1995. Nel video, Lieberman si confronta con John Lapid, che dell'auto è stato il costruttore e anche il proprietario, e lo intervista su tutta la storia dell'auto. Non vi anticipiamo troppo di quello che potrete trovare nel video ma scopriamo per esempio che il colore originale della vettura era l'argento, e che Lapid di tutti i colori possibili quello che proprio non avrebbe voluto era il verde! Un'altra rivelazione è che l'auto montava originariamente uno splitter in fibra di carbonio, che è stato rimosso per le riprese e rimontato successivamente. Ma se volete scoprire tutto, davvero tutto, sulla Mitsubishi Eclipse di Paul Walker/Brian O'Conner nel primo episodio di Fast and Furious non possiamo che rimandarvi al video integrale pubblicato da Craig Lieberman, lo trovate proprio qui sotto.