LA MOTO IN SALOTTO La noia gioca brutti scherzi, soprattutto se avete finito le scuse per scendere in garage e non sapete più cos'altro smontare/rimontare/sistemare della vostra moto. Se siete alla ricerca di un passatempo per riempire le giornate, ma allo stesso tempo volete dare libero sfoto alla vostra passione per le due ruote, non vi resta altro che... lavorare da casa! Per combattere la noia, ecco una selezione di alcuni modellini di moto disponibili su Amazon che potete montare nel vostro salotto. Tranquilli, non vi proponiamo kit ''estremi'' come potrebbe essere, per esempio, una Britten V1000 in scala 1:1. I prodotti che vi elencheremo sono soggetti a esaurimento scorte, inoltre i tempi di consegna possono variare da prodotto a prodotto.

LEGO

Se amate le due ruote e i ''mattoncini più famosi del mondo'', allora le proposte di Lego fanno al caso vostro. L'azienda danese, oltre che a celebri modelli a quattro ruote, ha incluso nella famiglia ''Creator'' due modelli presenti a listino. Se amate le cruiser, in particolar modo le Harley-Davidson, allora la Fat Boy della gamma Creator fa al caso vostro: il kit comprende 1.023 pezzi e la riproduzione è decisamente fedele all'originale. Nel caso in cui la porta di casa vostra è troppo piccola per accogliere la vostra GS Adventure, allora Lego risolve il problema con una versione in miniatura della best-seller di casa BMW. Questo modellino della serie Technic è arrivato sul mercato nel 2017 per celebrare i 40 anni della famiglia delle Gelande-Strasse nata nel 1977, e sin da subito ha riscosso un grande successo. In questo caso non dovrete preoccuparvi degli optional - anche perchè il tris di valigie è incluso nel prezzo - ma piuttosto a montare i 603 pezzi presenti nella scatola. Tanto amati e apprezzati, i Lego sono alla portata anche dei meno esperti ma possono essere un sogno proibito visto a causa del prezzo. Si passa dai 90 euro del modellino Harley-Davidson fino ai 120 euro di quello BMW.

Lego su Amazon.it

MECCANO

Viti, dadi, bulloni e lamine di metallo perforate possono dare libero sfogo all'estro artistico e meccanico che è in noi. Con questa filosofia Meccano, azienda nata in Inghilterra nei primi del '900, ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone, e di tutte le età. E per gli appassionati di moto, nel 2016 è stata lanciata una gamma di prodotti ufficiali Ducati, con una fedele riproduzione delle Rosse di Borgo Panigale. Su Amazon ne abbiamo trovate due: una Ducati Desmosedici GP pensata per i più piccoli (dai 10 anni in su) e una più curata Ducati Monster composta da 294 pezzi. Anche in questo caso i Meccano sono alla portata di tutti in termini di facilità costruttive, ma a differenza dei Lego i prezzi sono decisamente più umani: per il set Ducati più costoso ci vogliono circa 37 euro.

Meccano su Amazon.it

TAMIYA

Per i modellisti più accaniti e meticolosi, non possiamo non consigliare i kit in scala 1:12 della Tamiya, casa giapponese amata in tutto il mondo. Questi modellini sono di ottima qualità, e l'azienda propone una vasta scelta per quanto riguarda le moto: si passa dalle moto più recenti - come la Yamaha YZF-R1M e la Kawasaki H2R - fino ai ''grandi classici'' come la Suzuki Hayabusa, la Ducati 916 e la Honda CB 750 Four. Ci sono anche gloriose moto da corsa come la YZR500 Campione del Mondo del 1988 con Eddie Lawson, la leggendaria Honda RC166 a sei cilindri oppure la bellissima Ninja ZX-RR del 2006 che ha corso in MotoGP. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, i prezzi variano molto (dai 20 agli 80 euro) a seconda del modello che desiderate. Sono moto per modellisti esperti, quindi è necessario verniciare i pezzi, talvolta adattarli e montarli con attrezzi del mestiere.

Tamiya su Amazon.it

ITALERI

L'azienda bolognese propone modelli di varie dimensioni, i più gettonati sono le moto in scala 1:9 come nel caso della MV Agusta 500 del 1964, della Norton Commando 750 oppure della Vespa Primavera 125. Tuttavia, sul sito ufficiale c'è una più ampia selezione di modelli, anche di più piccole dimensioni (come 1:12) nel caso vogliate dedicarvi alle quattro ruote. Proprio come nel caso delle Tamiya, anche i modellini di Italeri sono dedicati a modellisti piuttosto esperti e smaliziati, in quanto la loro costruizione prevede la verniciatura e un set di attrezzi per il modellismo. I prezzi sono in linea con quelli del concorrente giapponese: si spazia dai 40 ai 65 euro.

Italeri su Amazon.it