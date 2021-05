DA METTERE I BRIVIDI Sfondare il muro dei 300 all'ora, sull'asfalto asciutto son capaci tutti (o quasi). Prova invece a spingere l'ago del tachimetro fino a quota 300 (o quasi: per un pelo!), proprio sul tipo di fondo che alle auto sportive provoca la nausea. Prima che un super SUV, Lamborghini Urus è una supercar. Ma a quanto pare, il gelo non le fa paura. Lancetta a 298 km/h, il record di velocità su ghiaccio è suo (e di chi sennò). Dà un'occhiata al video per capire che significa.

DALLA RUSSIA SENZA PUDORE Il primato ufficiale è stato registrato dalla RAF, la Federazione Russa dell’Automobile riconosciuta dalla FIA, lo scorso marzo sul Lago Bajkal, in Siberia, durante i Days of Speed. Al volante di Urus, il pilota russo Andrey Leontyev, detentore per 18 volte dei record stabiliti durante i Days of Speed degli anni scorsi. Punta massima di 298 km/h, ma anche una velocità media con partenza da fermo di 114 km/h sui 1.000 metri: a dispetto di aderenza ridotta, ma anche forti raffiche di vento, la Lambo SUV - col suo V8 biturbo da 650 cv e una velocità massima, su asfalto, di 305 km/h - dà prova un'altra volta di performance straordinarie.

IL POST RECORD“Il vantaggio più grande della Urus - commenta il moscovita Andrey Leontyev - è la sua assoluta versatilità: è una vettura davvero facile e comoda da manovrare in qualsiasi situazione, un'auto con la quale diventi un tutt’uno. Nonostante la sua notevole potenza e il comportamento da supersportiva, concede molto spazio al pilota mentre lo assiste. Sono sicuro che anche chi ha meno esperienza potrebbe comunque ottenere buoni risultati guidandola in pista, oltre a poter sfruttare l’auto con grande stile nel tempo libero. I presupposti su cui si basa questa vettura sono sbalorditivi: nulla è stato sacrificato per far posto ad altro. È perfetta sotto ogni aspetto''.

LABORATORIO BAJKAL Stabilire record su ghiaccio non è una semplice sfida tra natura, uomo e mezzo meccanico fine a sé stessa. Rappresenta anche un contributo importante alla ricerca delle Case: “Gli ingegneri automobilistici - spiega Leontyev - possono vedere come si comportano le loro creazioni quando vengono spinte al limite su una superficie 10 volte più scivolosa dell’asfalto sotto una pioggia torrenziale: se riesci a mantenere il controllo di una vettura che corre a 300 km/h su una pista di ghiaccio naturale e irregolare, superando dislivelli con le sospensioni sempre al limite, guidare un’auto sull’asfalto bagnato o ghiacciato a 90 km/h non ti sembra più così difficile''.