UN RENDERING DI SUCCESSO Come ben sapete, qui a MotorBox abbiamo una certa familiarità con i rendering. Quindi non possiamo che notare quando uno di questi diventa così popolare da essere ripreso un po' ovunque, anche da testate generaliste. È il caso della nuova creazione di Arellano Abimelec (Abimelec Design), solo 21 anni e già quasi 50mila follower sul profilo Instagram dedicato alle creazioni automobilistiche della sua fantasia.

URUS DELLE NEVI Dopo aver già realizzato una Rolls Royce Cullinan e una Bentley Bentayga dedicate alle nevi più impervie, ora è giunto il momento per Arellano di misurarsi con un altro SUV di fascia alta, ripensato per i climi più rigidi. Si tratta di Lamborghini Urus. Più piccolo degli altri, le sue ruote enormi ''custom'' lo rendono comunque pronto ad affrontare i percorsi più accidentati. Per il colore della sua creazione Abimelec si è ispirato alla Countach, e l'ha realizzata in un rosso acceso, con ruote bronzee e interni in pelle. Per affrontare le montagne estreme, il portapacchi sul tetto ospita una ruota di scorta e un paio di taniche di benzina. Notevole anche il paraurti anteriore, equipaggiato per eventuali disavventure.



CHISSÀ Che questo rendering possa essere di ispirazione per Lamborghini per una versione estrema del suo SUV? Non sapremmo dire quanto questo possa essere probabile, forse però è possibile che qualche preparatore lo prenda come base di partenza per qualche esperimento, che sicuramente (nel caso l'eventualità dovesse concretizzarsi) non mancheremo di raccontarvi!