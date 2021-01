LA GAMMA SI AMPLIA Dall’Inghilterra si fanno insistenti le voci che Bentley ha in programma un ampliamento della gamma Bentayga nel tentativo di capitalizzare il successo di vendite del suo primo SUV. I piani industriali includerebbero il lancio di una versione dello Sport Utility in stile coupé, e certamente questo modello LWB (Long Wheelbase: a passo lungo) avvistato e fotografato durante i test sulle strade della Germania. Come si vede dalle immagini, l'auto è decisamente più lunga della versione originale e le porte posteriori sono molto più ampie. Curiosa la scelta di mimetizzarla leggermente con fantasiosi, ma un po’ datati, adesivi dedicati alla campagna di marketing in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della Casa britannica (1919-2019).

PROGETTO AVVIATO PER I MERCATI RICCHI La Bentayga allungata era nel mirino di Bentley già da un po’ di tempo e il suo progetto era in via di sviluppo fin dal successo di vendite del modello Mulsanne EWB. Oggi, abbiamo ottenuto le prove che il modello LWB farà presto il suo debutto. Chiaro, il mercato europeo non sarà quello più interessato a questo modello, viste le dimensioni e il listino da mille e una notte. Ma già nel 2016 Wolfgang Dürheimer, CEO di Bentley, affermava che erano il Medio Oriente e la Cina i Paesi di riferimento per la Bentayga. ''Quei mercati hanno dimostrato ciò che è possibile e ha senso per gli affari; l'ingegneria non è scienza aerospaziale, ma è costosa perché quando si modificano componenti importanti come i pannelli laterali e il tetto si aggiungono inevitabilmente un sacco di costi''. Ad ogni modo, Bentley ha intenzione di portare a termine entro breve il progetto Bentayga con passo lungo e il suo debutto è previsto alla fine del 2021.