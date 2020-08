TUTTO PRONTO Solo un paio di giorni (12 agosto) e Bentley mostrerà al pubblico la versione rinnovata anche di Bentayga Speed, il SUV da oltre 300 km/h. Gli aggiornamenti, estetici e tecnologici, saranno quelli già visti su Bentayga standard. In copertina e in gallery, le foto teaser rilasciate dalla Casa per scaldare l'atmosfera.

FACELIFT Bentayga Speed 2020 presenta dunque innanzitutto un frontale rinnovato, in linea con lo stile di Continental GT e Flying Spur. Tradotto in parole semplici: un'ampia griglia del radiatore, fari a LED rimodellati, parafanghi anteriori riprofilati e muso rialzato come quello della sorella col motore V8.

OLTRE 300 ALL'ORA Ma ''Speed'' significa ''velocità'' e questo si traduce in caratteristiche specifiche, da SUV veloce anche nell'estetica. Ecco quindi uno splitter anteriore aggressivo, minigonne laterali più pronunciate, così come lo spoiler e il diffusore posteriori. Quest'ultimo ospita un sistema di scarico a quattro uscite di forma ovale. Sotto la superficie - rimasto così come era - il W12 biturbo da 6.0 litri accreditato di 635 CV e 900 Nm di coppia. Tutto questo si traduce in prestazioni da capogiro, che fanno di Bentayga Speed il SUV più veloce al mondo: 0-100 in 3,9 secondi e velocità massima di 306 km orari.

INTERNI Dentro il SUV di lusso ci si aspettano nuovi rivestimenti delle portiere, sedili sportivi aggiornati, un pad di ricarica wireless per smartphone, un nuovo sistema di infotainment touchscreen da 10,9 pollici, un quadro strumenti completamente digitale, infine un tablet remoto che consenta anche ai passeggeri dei sedili posteriori di gestire le varie funzioni di bordo. A prestissimo, per info e gallery ufficiali.