SUV DI SUCCESSO La Bentley Bentayga è l’auto più venduta della casa di lusso inglese, ed è in circolazione dal 2016 senza grandi modifiche estetiche o tecnologiche. Entro la fine dell’anno, però, l’enorme SUV di lusso sarà sottoposto a un doveroso restyling di metà carriera.

COME CAMBIA FUORI Dalle immagini del prototipo pizzicato per le vie della Germania, all’esterno le modifiche non dovrebbero coinvolgere l’aspetto e la linea generale dell’auto, concentrandosi principalmente sulla fanaleria anteriore e posteriore, oltre che sulla calandra e sui paraurti.

LE NOVITÀ ALL’INTERNO Le principali novità dell’edizione 2020 di Bentley Bentayga troveranno posto all’interno dell’abitacolo, che rispetto alla concorrenza (di Rolls-Royce Cullinan in primis, ma anche delle sorelle più “povere” di Audi e Porsche) paga al momento un sistema di infotainment meno moderno. La nuova Bentayga erediterà con ogni probabilità quello già installato sulle berline Continental GT e Flying Spur, affiancato da un cruscotto completamente digitale. Attesi passi in avanti anche sul fronte degli aiuti elettronici alla guida.

I MOTORI Le motorizzazioni dovrebbero rimanere invariate, a partire dal possente W12 da 635 CV che equipaggia il modello di punta della gamma attuale, passando per il V8 da 549 CV per arrivare alla motorizzazione ibrida plug-in con il V6 benzina da 340 CV affiancato da un motore elettrico da 128 CV, per una potenza complessiva di 440 CV e 700 Nm di coppia massima. Per tutte, in ogni caso, è atteso un lieve incremento di potenza.

TORNA IL GASOLIO? Rimane aperta la possibilità di un ritorno a listino delle motorizzazioni a gasolio, eliminate bruscamente nel 2018: Audi le ha infatti introdotte nella gamma dei suoi SUV con l’aggiunta di un sistema ibrido a 48V, ed è probabile che Bentley (che fa parte del gruppo Volkswagen) decida di fare lo stesso.