BENTAYGA LIFTING Da quando è in circolazione - 2016 - il SUV Bentley Bentayga non ha mai subito significative modifiche di stile e contenuti interni. Le foto spia che i nostri fotografi sono riusciti a scattare mostrano ora il facelift 2020 camuffato impegnato nei test invernali al Circolo Polare Artico, nella Lapponia svedese. Non è ancora chiaro quanto importanti saranno i cambiamenti a cui verrà sottoposta Bentayga il prossimo anno, ma alcune indiscrezioni parlano di una revisione anche della tecnologia di bordo.

COME CAMBIA: DENTRO E FUORI La Bentayga ha dimensioni importanti (514x200 cm), proprio come il suo prezzo (217.500 euro). Ciononostante si è guadagnato il titolo di sport utility più veloce al mondo, grazie al motore W12 di 6 litri (potenziato da due turbocompressori) da 608 cv e 900 Nm di coppia, e che in seguito al facelift (pare) riceverà aggiornamenti in chiave efficienza. Tra i suoi tratti distintivi, una imponente griglia anteriore, un tettuccio vagamente spiovente e un elegante cruscotto digitale. Cruscotto che è stato spesso vittima di critiche perché ritenuto obsoleto rispetto alle avversarie Audi Q8 e Porsche Cayenne (peraltro più economiche): è perciò molto probabile che Bentayga 2020 adotterà il più evoluto sistema che già equipaggia la Continental GT e la Flying Spur. Aspettiamoci quindi un display completamente digitale e maggiori funzioni tecnologiche per la sicurezza attiva. Tra gli interventi estetici, invece, Bentley Bentayga restyling riceverà una griglia ridisegnata, un nuovo paraurti e nuove luci anteriori e posteriori. Aspettiamo di saperne di più.