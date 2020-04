BENTLEY: IL RENDERNG SB La moda dilagante delle Shooting Brake non ha risparmiato nemmeno i mostri sacri: dopo Ferrari FF, diventata poi GTC4 Lusso; Porsche Panamera Sport Turismo, Tesla Model S e McLaren F1, è il turno ora della Bentley Continental GT. Quella che vedete in foto è uscita dalla penna virtuale di Rain Prisk, che si è divertito a immaginarla in versione giardinetta. E sapete una cosa? Il risultato ci pare decisamente apprezzabile

COM'È Normalmente i rendering sono improbabili rivisitazioni di modelli già noti: certo magari iper pompati, iper sportivi o altro, ma difficilmente confondibili con un'auto di produzione. Questa Bentley Continental GT realizzata in soli pixels da Rain Prisk, invece, potrebbe essere tranquillamente uno studio della Casa per vedere come apparirebbe la gran tourer in versione leggermente più utilitaria. Bè, partiamo con il dire che le modifiche apportate si limitano al tetto e al posteriore della GT: nel primo caso la linea del tetto si conferma arcuata, ma allo stesso viene sollevata, per adattarsi alle nuove forme da berlina. Al lato B, invece, gli inconfondibili fanali ovali spariscono, sostituiti da strisce LED.

COMODA E POTENTE Consideriamo poi la comodità negli spostamenti: se già la Continental GT di produzione offre 358 litri di capacità di carico, in questa configurazione lo spazio per i bagagli aumenterebbe ancora. Roba da portarsi dietro l'intero guardaroba in grande stile. Infine, non c'è motivo per cui sotto il cofano dovrebbe cambiare qualcosa. Confermato dunque, fino a prova contraria, il V8 biturbo da 4,0 litri. La potenza erogata dal motore è di 550 CV e 770 Nm di coppia, scaricati a terra dalla trazione integrale con sistema torque vectoring.