SUV RIBASSATO Spunta sulla pagina Instagram dei creativi della BradBuilds l'immagine di una Range Rover Velar come non si sarebbe mai potuta immaginare: pancia a terra. L'intento, volutamente provocatorio, è esplicitato nella didascalia che accompagna il rendering che recita più o meno così: '' C'è qualcosa nei SUV ribassati che mi fa sorridere...forse è il fatto che odio seguire le regole e i SUV non dovrebbero mai essere ribassati''. Se vi siete sempre chiesti che aspetto avrebbe una Range Rover alta pochi centimetri da terra, eccovi accontentati.

IL RENDERING Appena ieri vi avevamo mostrato l'auto con cui in BradBuilds immaginano di affrontare un'aventuale Apocalisse da Covid-19, la Tesla Roadster Off-Roader. Questa Range Rover Velar rivisitata (ok, decisamente stravolta) non è meno irrealistica: basta guardare le immagini per capire che qui siamo ben al di là di un kit carrozzeria che un tuner metterebbe volentieri a punto per 30 mila dollari, giocando con spoiler e minigonne. Qui, tra l'altezza da terra quasi inesistente e le ruote sovradimensionate, i canoni sono quelli ideali delle auto sportive trasportati su un SUV che, visto dall'alto, ha una forma un po' a clessidra. Forma che, se si trattasse di una fanciulla e non di un -bel- pezzo di lamiera, non ci asterremmo dal definire sexy.

MOTORE Nel complesso, il kit widebody (vale a dire che interessa l'intera macchina) ricalca lo stile delle auto da drift, con gran parte dello pneumatico lasciato scoperto. Pneumatico che, a giudicare dalle dimensioni, rende lecito domandarsi che motore bestiale nasconda questa Velar. Sarà il V8 sovralimentato da 5,0 litri di cilindrata, capace di erogare 550 cavalli e 680 Nm di coppia grazie al compressore volumetrico dall'auto originale, o in BradBuilds si sono immaginati qualcosa di più estremo? Non si sa, ma essendo un mero lavoro di pixel nessuno impedisce ad ognuno di immaginare il motore che preferisce. Voi, ad esempio, cosa ci vedreste bene a muovere questo bolide? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.