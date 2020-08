Lamborghini Urus, Huracan e Aventador: battaglia in famiglia

Lo staff di CarWow ha pensato ai tanti appassionati di Lamborghini in giro per il mondo, e ha deciso di regalare loro una drag race memorabile; la sfida al quarto di miglio in questione, infatti, vede scontrarsi i tre modelli ora in vendita della Casa di Sant'Agata Bolognese: Urus, Huracan e Aventador. Va detto però che i modelli utilizzati di Huracan (cioè la Performante) e di Aventador (SV), sono due edizioni limitate ora non più in produzione.

LE SFIDE Guardando il video (che trovate qui sotto), in cui le auto si sfidano per tre volte, le differenze sono molto meno marcate di quanto ci saremmo aspettati. Nelle prime due sfide, il pilota della Aventador SV dà il meglio di sé con una partenza impeccabile, e lasciando indietro le avversarie. Il pilota della Huracan Performante, d'altro canto, non si può dire che faccia una figura memorabile, dal momento che viene inizialmente superato anche dalla meno sportiva del trio, la Urus.

IL VERDETTO Nell'ultima gara, il pilota di Huracan finalmente azzecca una partenza come si deve, dando così del filo da torcere alla Aventador, che viene superata grazie al fatto che la Huracan, per quanto meno potente, ha un cambio molto più veloce. Il risultato finale di quest'ultima sfida si attesta così su 10,7 secondi per la Huracan, 10,8 per la Aventador e 11,5 per la Urus.