Autore:

Andrea Brambilla

ESTREMA Lamborghini ufficializza l’arrivo di una versione stradale ancora più cattiva del suo super suv Urus; secondo quanto dichiarato dal Direttore del dipartimento di ricerca e sviluppo, Maurizio Reggiani, la vettura sarà basata sulla Urus ST-X. Questo concept mostrato l’anno scorso aveva anticipato un campionato monomarca di Rallycross che vedrà protagoniste le Urus debitamente preparate dal 2020. Sulla bilancia la ST-X fa segnare un peso di 1.600 kg pari ad una riduzione del 25% rispetto la versione stradale; uno dei suoi punti di forza, assicurano da Sant’Agata Bolognese, sarà la capacità di andare ad oltre 200 km orari su tutte le superfici dall’asfalto alla terra! Inoltre l’abitacolo è stato spogliato di tutto il superfluo ed è stato montato un roll-bar per l’omologazione alle competizioni da parte della FIA. Ai piloti, verrà offerto un pacchetto tutto compreso per il weekend di gara, che include l’utilizzo della vettura e il necessario supporto tecnico, formula pensata per i gentleman driver. Ma la novità non riguarda il mondo delle competizioni bensì la produzione di serie.

PERFORMANTE Quella che pensiamo si chiamerà Urus Performante, prenderà in presto alcune specifiche tecniche viste proprio sul concept ST-X; tra queste il largo uso della fibra di carbonio, un assetto ancora più rigido ed estremo e un kit aerodinamico dedicato per migliorarne l’efficienza. L’obbiettivo è quello di rendere questa Urus unica ed inimitabile sia dal punto di vista meccanico, che emozionale quando ci si mette alla guida. Facile e scontato ipotizzare anche un potenziamento del propulsore standard: con tutta probabilità si arriverà a superare quota 700 cv dato che i 650 cavalli e 850 Nm di coppia di serie sono il minimo indispensabile. Una potenza mostruosa soprattutto se pensiamo che è erogata da un suv di oltre 5 metri capace di essere veloce e preciso come un rasoio in pista, ma anche comodo e pratico se utilizzato come un “comune” suv. Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche, sulle date di messa in commercio, e sul prezzo, arriveranno nei prossimi mesi da Lamborghini quando ogni aspetto e dettaglio sarà definito. La curiosità e la voglia di mettersi al volante del suv più arrogante di sempre è davvero tanta, anche se per ora c’è solo da aspettare…