NOVITÀ 2021 Tanta carne al fuoco a Borgo Panigale. Stando ai documenti depositati presso l'ente statunitense EPA (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente), infatti, in Ducati starebbero lavorando su una Diavel 1260 (qui la nostra prova) in edizione Lamborghini, una Multistrada 1260 Enduro Grand Tour e una Scrambler 1100 Pro Dark.

PARTNERSHIP CASALINGA Ducati, si sa, fa parte del gruppo Audi, così come Lamborghini. Realizzare una Diavel 1260 Lamborghini sarebbe quindi un gioco da ragazzi per il team di Borgo Panigale. A quanto sappiamo, nessuna modifica al motore da 1.262 cc e 159 CV (è lecito pensare - magari - ad uno scarico dedicato?), mentre sarebbe logico aspettarsi una livrea dedicata e una dotazione da top di gamma, per la moto imparentata con Sant'Agata bolognese. Il prezzo? Probabile che si attesti poco sotto quota 25.000 euro

ENDURO ACCESSORIATA Stessa sorte - probabilmente - toccherebbe anche alla Multistrada 1260 Enduro Grand Tour. Una versione più accessoriata dell'endurona stradale da 158 CV che, come sulla più stradale Multistrada 1260 S Grand Tour (qui il video), vedrebbe la comparsa di borse laterali, cavalletto centrale, manopole riscaldabili, faretti a LED, sensore per il monitoraggio della pressione dei pneumatici e altre sciccherie. Per la Multi Enduro 1260 GT, ipotizzabile un prezzo intorno ai 23.500 euro.

SCRAMBLER ENTRY lEVEL E cosa dire della Ducati Scrambler 1100 Pro Dark? Una versione probabilmente più economica della Scrambler da 1.079 cc e 86 CV, con un'unica colorazione opaca e una dotazione base, per un prezzo d'attacco ancor più interessante, ipotizzabile nell'ordine dei 12.000 euro. Restate collegati, cercheremo di scoprire qualcosa di più.