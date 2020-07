EVERGREEN Sin dal 1993 la naked per antonomasia, in termini stilistici, è stato il Ducati Monster (maschile, come vogliono a Borgo Panigale). L'attuale 821, rinfrescato recentemente con la versione Stealth, inizia ad accusare il peso di un progetto rilasciato nel 2014. C'era da aspettarsi un nuovo modello, ma quello che arriverà nel prossimo futuro - magari già a fine 2020 oppure nel 2021 - pare sarà una vera e propria rivoluzione.

CAMBIO EPOCALE Il nuovo Ducati Monster è stato paparazzato su strada in fase ancora prototipale. Come ogni ''muletto'' che si rispetti, il fanale anteriore è prelevato dal modello vecchio. Ma a balzare all'occhio è subito l'assenza di un tratto distintivo del Monster da quasi 30 anni: il telaio a traliccio. Su questo prototipo infatti sembra venga utilizzato un telaio che ricorda quello front-frame della Panigale, una soluzione più leggera rispetto al classico traliccio di tubi, e che quindi potrebbe togliere qualche kg sulla bilancia.

GLI ALTRI DETTAGLI Le novità non finiscono qui. Cambia il forcellone posteriore, ora con ciascun braccio ''sdoppiato'', così come i cerchi che - nel modello fotografato - sono di due tipologie diversi. Inoltre cambia anche il codone, che sembra più rastremato, e il terminale di scarico sdoppiato che ricorda molto quello della Streetfighter 848 di 10 anni fa. Proprio per quest'ultimo particolare, si potrebbe anche pensare a un prototipo della tanto annoverata ''Streetfighter V2''. Questo dettaglio, e l'assenza di telaio a traliccio, possono aver fatto accendere i rumors di una piccola Streetfighter quando, in realtà, la moto in questione pare sia il nuovo Monster.

MOTORE Molto difficile riuscire a capire qualche dettaglio relativo al motore. L'821 attualmente utilizzato potrebbe essere abbandonato, proprio come è successo per la Hypermotard, a favore quindi di un eventuale modello 939 o 950 equipaggiato con il Bicilindrico a V da 937 cc: lo stesso che è presente anche sulla Multistrada 950 S, tra le protagoniste della nostra comparativa crossover. Attendiamo con ansia ulteriori dettagli riguardanti un Monster che, da come si presenta, potrebbe sembrare davvero rivoluzionario.