COME LE SUE ANTENATE C’è chi considera la Ducati Panigale V2 la supersportiva perfetta: l’estetica della Panigale V4 coniugata al bicilindrico da V di 90°, un vero “pezzo di cuore” per il popolo Ducatista. Noi l’abbiamo provata lo scorso anno a Jerez de la Frontera e in quell’occasione l’unica colorazione disponibile era monocromatica (ovviamente rossa). Adesso però Ducati ha tolto i veli a un’altra combinazione di colori: la “White Rosso” presenta le sovrastrutture in bianco opaco e dettagli – come i cerchi, le prese d’aria frontali e i deflettori laterali – rossi. Una livrea tipica delle “piccole” supersportive: dalla 848 alla 899, fino all’ultima 959.

PACCHETTO PERFETTO Dal punto di vista tecnico la moto rimane identica a quella provata lo scorso anno, con il bicilindrico Superquadro da 955 cc Euro5 da 155 CV a 10.750 giri/min 104 Nm a 9.000 giri/min, con più del 70% della coppia massima costantemente disponibile dai 5.500 giri. Il telaio monoscocca è nascosto da un vestito ispirato a quello della Panigale V4, mentre dal punto di vista tecnico spiccano il forcellone monobraccio, lo scarico ad uscita singola laterale, freni Brembo con ABS Cornering Bosch, forcella Showa Big Piston da 43 mm e monoammortizzatore Sachs. Un pacchetto perfetto per divertirsi in pista, come conferma Pecco Bagnaia in sella alla V2 a Misano nel video sopra a questo paragrafo.

DISPONIBILITÀ E PREZZO La Ducati Panigale V2 nella livrea White Rosso è già disponibile presso i concessionari ad un prezzo di 17.990 euro.