IN MEDIO STAT VIRTUS Le supersportive, specialmente quelle da 1000 cc, stanno diventando degli attrezzi sempre più specialistici, impegnativi per chi li deve governare in pista. La nuova Ducati Panigale V2 è una delle ultime rappresentati della categoria delle sportive di medie cilindrata, moto che uniscono le prestazioni alla facilità di guida, ideale per chi in pista ci va per diletto e non per professione. L’ho provata in pista a Jerez de la Frontera per raccontarvi i suoi pregi, i difetti, le prestazioni e, grazie al video, anche il sound iconico del bicilindrico Superquadro.

ESTETICA V4 Per la sportiva media arriva un nuovo abito succinto, direttamente dall’atelier Panigale V4, con carene che ricordano quelle della sorellona spinta del motore Desmosedici Stradale. Rispetto a lei, anche grazie ad un telaio differente e agli ingombri contenuti del bicilindrico, la Panigale V2 risulta più snella e filante. Il taglio con il passato è evidente e viene esaltato anche dall’utilizzo del forcellone monobraccio e dagli scarichi posizionati sotto al motore nella parte centrale del veicolo.

MOTORE RIVISTO Il bicilindrico Superquadro è stato rivisto per ottemperare alle normative antinquinamento Euro 5. Nonostante ciò le prestazioni hanno subito un incremento con la potenza che sale a 155 cv e la coppia che sale a 104 Nm, un aumento rispettivamente di +5 cv e +2 Nm.

COME VA La Panigale V2 eredita dalle precedenti versioni tutta la facilità di guida e la esalta con una dotazione tecnologica da alto di gamma. Il nuovo pacchetto di aiuti elettronici di derivazioni Panigale V4 funziona in maniera esemplare e quasi mai invasiva. Le prestazioni bilanciate permettono ai più smaliziati di non annoiarsi mentre agli amatori di godere a pieno delle potenzialità della Panigale senza accusare la fatica durante una giornata in pista.

PER SAPERNE DI PIÙ Ora godetevi la prova in video da Jerez, per tutti gli approfondimenti tecnici, la data d’uscita e il prezzo vi rimando all’articolo completo in cui la Panigale V2 viene analizzata in ogni suo dettaglio. Buona visione.