NEW DEAL Nuova nel nome, nuova nell'estetica, nuova di elettronica. Nuova infine anche nell'uso stradale, e ovviamente nella direzione giusta, quella di performance e feeling di guida. Signore e signori, ecco a voi Ducati Panigale V2, il nuovo corso della super bicilindrica emiliana. Ora la "baby V4" è bella da far paura e ancor più raffinata nei contenuti tecnici. Prima di sapere come va su strada (e in pista...), il suo identikit.

IL MOTORE Per il popolo Ducati, il V2 di 90° rappresenta un pezzo di cuore: è l'architettura della mitica Ducati 916, è un motore speciale che oggi esprime tutta la sua carica emotiva e tecnologica nel Superquadro da 955 cc, ora completo anche di omologazione Euro 5. Rispetto all'edizione che equipaggia Ducati 959, cioè il modello dal quale deriva, su Panigale V2 il bicilindrico sprigiona 5 cavalli in più (155 cv a 10.750 giri ) ed eroga anche una coppia superiore di 2 Newtonmetro (104 Nm a 9.000 giri). Incrociando i dati del motore con il peso della moto (176 kg a vuoto), puoi immaginare quale missile....

BELLA CHE FA MALE Numeri a parte, a mozzare il fiato è anche la linea. Ducati Panigale V2 riprende tutta la sublime cattiveria della sorellona a 4 cilindri, tuttavia la nuova carenatura ha superfici estese che avvolgono completamente la meccanica, esaltando le dimensioni contenute del bicilindrico Superquadro e dando vita ad una moto che rispetto a Panigale V4 è visivamente più compatta, e non mette a disagio. Di squisita origine V4 sono invece il forcellone monobraccio e lo scarico con silenziatore sotto il motore. Inedito anche il cerchio posteriore. Per il comparto sospensioni, l'arcinota forcella Showa Big Piston Fork (BPF) da 43 mm, completamente regolabile, e ammortizzatore posteriore (anch'esso pluri-regolabile) e ammortizzatore di sterzo a firma Sachs.

EASY RIDER Appartiene di diritto alla categoria delle supersportive, tuttavia specifiche modifiche all’assetto, i nuovi pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa II, inoltre anche tarature dei freni idraulici riviste in chiave comfort, fanno di Ducati Panigale V2 una moto soprattutto per la strada. Una moto più intuitiva e agile, più divertente anche per chi non è un campione della guida ginocchio a terra.

TECNOLOGIA Anche la dotazione elettronica, basata sulla Piattaforma Inerziale a 6 assi, non lascia dubbi sul fatto che la Panigale V2 possegga il dna della sportiva alto di gamma. Il nuovo pacchetto elettronico eleva gli standard di sicurezza attiva e di controllo della dinamica del veicolo grazie all’aggiunta della funzionalità “cornering” applicata all’ABS, al quickshift (ora anche con funzionamento in scalata), inoltre ai controlli di trazione, freno motore e impennata. Come di consueto, tutti i controlli sono integrati nei tre Riding Mode (Race, Sport e Street) e modificabili tramite il nuovo cruscotto TFT a colori da 4,3” con grafica e interfaccia studiate per rendere intuitiva la navigazione del menù, la regolazione dei settaggi, oltre che più immediata l’identificazione del Riding Mode selezionato.

QUI PREZZI Nuova Ducati Panigale V2 costa 17.990 euro franco concessionario. Controllo del gioco valvole previsto ogni 24.000 km, tagliando con cadenza 12.000 km o 12 mesi. Ancora un po' di pazienza, e sotto la gallery, anche le impressioni di guida. Stay tuned.