Autore:

Danilo Chissalè

CI RISIAMO! Come successo in ogni versione della Ducati Panigale, anche la nuova Panigale spinta dal V4 avrà la sua versione esclusiva e… Superleggera! Le foto spia raccolte dal magazine inglese MCN non lasciano spazio all’immaginazione, la protagonista è sicuramente la nuova Ducati Panigale V4 Superleggera.

LA R O NO? Il Top della gamma Panigale V4 al momento è la omologation special R, la Superleggera però potrebbe presto scalzarla. Il condizionale è d’obbligo dato che ancora non si sa quale sia il propulsore celato al di sotto delle carenature in fibra di carbonio. Se fosse il 1.103 cc della versione S, la nuova Superleggera sarebbe in grado di erogare 214 cv, se invece il propulsore fosse quello a corsa corta della R la potenza salirebbe vertiginosamente fino a 221 cv con scarico omologato. Parlando di scarico dalle foto si nota un terminale in titanio dedicato.

ALTRE MODIFICHE A completare la cura dimagrante della Superleggera troviamo cerchi in carbonio a 10 razze, adottati anche sulla vecchia superleggera e sospensioni meccaniche Öhlins (per un risparmio di 600 g sul piatto della bilancia rispetto alle semi-attive). Il telaio front frame ed il forcellone potrebbero rimanere in materiale metallico mentre la frizione sarà quella idraulica della versione S. Il gran totale dovrebbe recitare 164 kg, ben 10 in meno rispetto alla Panigale V4 S.

VIA I DUBBI La situazione potrebbe farsi più chiara il 23 ottobre, giorno in cui Ducati svelerà al mondo in anteprima tutte le novità in arrivo per la stagione 2020 tra cui la Streetfighter V4, la Panigale V2 e altre novità ancora celate. Noi saremo sul posto e vi aggiorneremo appena saranno tolti i veli, l’occasione per vederle da vicino e toccarle con mano sarà invece EICMA 2019.