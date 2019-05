Autore:

Danilo Chissalè

AVVISTATA I saloni autunnali, vetrina delle grandi novità della stagione motociclistica 2020, sono ancora lontanissimi, ma le case in questo periodo non stanno certo con le mani in mano. Nei dintorni di Borgo Panigale è stata pizzicata, dai colleghi di MCN, una speciale Ducati Panigale. Questa volta non si tratta della famigerata Panigale V4, bensì della sorella minore Panigale 959 immortalata in una veste del tutto inedita.

NUOVO LOOK La sportiva bicilindrica è stata immortalata dai paparazzi, durante un giro di collaudo, fasciata dalle carene della sorella maggiore Panigale V4. La “Panigalina” si aggiornerà non solo nell’estitica ma anche nella sostanza. A primo impatto sembrano esserci novità nell’impianto di scarico, dotato di collettori di maggiore dimensione per rientrare nelle normative anti inquinamento Euro5. Più difficile intuire se all’interno dei carter motore ci saranno novità che potrebbero portare a un aumento di cilindrata o di potenza e coppia.

SAFETY PACK Come da politiche annunciate in tempi non sospetti, Ducati doterà la Panigale 959 2020 di piattaforma inerziale per poter implementare l’ABS di tipo cornering e l’anti-impennata oltre che a un traction control più preciso nel funzionamento. Molto probabile è anche l’arrivo della strumentazione TFT di sicuro effetto visivo, già utilizzata su Multistrada 950 e Ducati Diavel 1260.

VERSIONI Guardando le immagini è possibile notare anche qualche novità anche a livello ciclistico. Il forcellone verrà sostituito da un monobraccio mentre per le sospensioni la scelta potrebbe essere per Marzocchi/Sachs sulla versione base, full Ohlins per la versione S.