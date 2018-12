Autore:

Danilo Chissalè

DIFETTI DI GIOVENTU' Il cammino della Ducati Panigale V4 è sicuramente ricco di successi, vendite e opinione pubblica in primis, ma non manca qualche macchia in un curriculum quasi immacolato. Dal suo lancio a oggi sono già 5 i richiami ufficiali emanati dalla casa per rimediare a difetti di costruzione.

COLPA DEL TENDI Il protagonista dell'ultimo richiamo è la vite di registro del tendicatena che allentandosi potrebbe portare a pericolose perdite d'olio. Stando all'ufficio dei trasporti Canadese sono circa 1.500 le moto coinvolte, non si sà quante di queste circolino però in Italia, ci stiamo informando per darvi maggiori informazioni a riguardo.

FACILE RIMEDIO Nel caso in cui la vostra Panigale rientrasse tra le moto in oggetto del richiamo non temete: la riparazione è ovviamente a carico della casa ed è di facile attuazione. Il problema verrà risolto dal concessionario serrando nuovamente le viti in questione in poco tempo, separandovi dalla vostra Panigale V4 solo lo stretto tempo necessario.