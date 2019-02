ERGONOMIA La posizione in della nuova Ducati Multistrada 950 è identica a quella del vecchio modello: corpo ben inserito nella moto e protetto dalle ampie sovrastrutture, sella accogliente e ad altezza ragionevole (84 cm da terra), pedane in posizione centrale e manubrio largo e piatto che fornisce un’ottima sensazione di controllo. Le leve regolabili di frizione e freno completano un pacchetto davvero premium insieme ai nuovi blocchetti, intuitivi e facili da azionare.

TURISMO APPROVED Il test inizia di buon mattino con il sole ancora timido, benedico l’assegnazione della Multi 950 S con pacchetto Touring e le sue manopole riscaldate, schiaccio il pulsante di accensione – niente chiave, c’è il Keyless – e risveglio dal torpore il bicilindrico Testastretta che reagisce con un sound metallico e ritmato. Il primo tratto del percorso è in autostrada, qui apprezzo la facilità di regolazione del cupolino e la sua protezione, seppur non esente da vortici, e il nuovo Cruise control. L’autostrada con lei non sarà mai un problema.

MULTI PER TUTTI Dopo pochi chilometri mi rendo conto di quanto la nuova Multi 950 sia simile nel comportamento alla versione precedente: il primo approccio è ancora semplice, ti conquista con il suo essere equilibrata, con una facilità di manovra fuori dal comune e un motore ricco di carattere ma sempre gestibile.

BELLA AL CENTRO Il meglio di sé lo dà ai medi, tra i 3.000 e i 6.000 giri/min ma non disprezza qualche sgroppata anche oltre questa soglia, di birra ce n’è da vendere. Decisamente riuscito è l’acceleratore elettronico, caratteristica che già avevo apprezzato sulla Multi precedente: in modalità Sport risponde pronto ad ogni minima variazione della manopola del gas, in Touring, invece, l’erogazione è più smussata, Urban ed Enduro, se la userete solamente su strada, ve le dimenticherete perché sono decisamente troppo conservative.

UN BEL 19"Anche la ruota anteriore da 19” è una gradita conferma. Chiaro, non si ha l’agilità di una 17”, ma è decisamente la soluzione che più premia l’equilibrio, caratteristica fondamentale della Multi 950. Gli ingressi in curva non sono fulminei, specialmente se si è in sella a un esemplare con ruote a raggi (più pesanti) e dotato di borse laterali (12 kg extra), ma la ciclistica onesta mi trasmette fiducia, permettendomi di divertirmi in totale sicurezza. Parte del merito va anche alle Pirelli Scorpion Trail II, che offrono un grip quasi da gomma sportiva.

ADDIO AL CACCIAVITE Le sospensioni elettroniche della S sono la miglioria più evidente di questa Ducati: addio (o quasi) ai fastidiosi trasferimenti di carico della vecchia forcella tradizionale quando il ritmo si fa allegro, ora i chip variano l’assetto in frazioni di secondo in base a cosa succede al di sotto delle ruote, permettendo di veleggiare sopra ai dossi l’istante dopo una staccata furibonda. Magia delle sospensioni Skyhook.

FRENA MEGLIO E se il tema è la frenata come non citare il miglioramento dell’impianto grazie alla nuova pompa radiale Brembo. L’intervento delle pinze è più modulabile che in passato anche se personalmente gradirei un po’ di mordente in più nella prima parte di corsa della leva, specialmente nelle frenate più incisive.

CASCO SCORPION ADX-1 Nuovo casco modulare della gamma Adventure Touring, lo Scorpion ADX-1 ha il frontino removibile e la mentoniera, naturalmente, sollevabile per la guida in città. Comodo una volta indossato, ho però trovato questo Scorpion un po' difficoltoso da infilare, per via dell'imboccatura piuttosto stretta. Comoda la visiera: è precisa nel meccanismo di apertura, rende il casco piutosto silenzioso ed è facile da aprire. Disponibie in tre colorazioni uniformi (Nero Opaco, Bianco Perla e Antracite Opaco) e in altrettante versioni decorate (le grafiche si chiamano Anima, Dual e Battleflage), l'ADX-1 ha di serie la visiera Pinlock MaxVision anti-appannamento e la lente solare interna a scomparsa. Non manca un efficace sIstema di aerazione.

GIACCA HELD AIRGUARD Comoda giacca da turismo in tessuto. l'imbottitura interna è facimente removibile grazie a delle zip. Il tessuto è impermeabilie e antivento. La praticità è il punto forte di questa giacca, tante le tasche a disposizione, ben 5 esterne più quelle dello strato interno. La vestibilità è ampiamente regolabile grazie alle numerose regolazioni in velcro. Capitolo sicurezza: le protezioni sono presenti su spalle e gomiti, oltre alla predisopsizione per il paraschiena.

PANTALONE HELD ACONA Pantalone da turismo realizzato in tessuto con menmbrana interna estraibile. Lo strato interno assicura il caldo necessario a guidare in tranquillità anche nelle giornate più rigide. La vestibilità è regolabile tramite le regolazioni in velcro lungo le cosce, mentre per l'areazione è assicurata da delle zip verticali. Le protezioni sulle ginocchia sono ben dimensionate e non infastidiscono alla guida.

GUANTI HELD GORE-TEX AIR'N DRY Guanti quatttro stagioni grazie al doppio strato interno removibile. Realizzati in misto pelle e cordura offrono allo stesso tempo comodità e sicurezza. Il palmo realizzato in pelle di canguro traforta dona flessibilità e comfort. le protezioni sulle nocche sono in materiale plastico e non danno fastidio all'ergonomia. Pratica la doppia chiusura in su polso e avanbraccio.

STIVALI HELD JOBLIN I Joblin sono stivali polivalenti, a loro agio sia sulle moderne maxi enduro, sia sulle naked. L'esterno è un sapiente mix di pelle e tessuto mentre la membrana interna è in poliestere. Nel mezzo lavora la membrana OutDry che ripara da acqua e vento mantenendo il piede asciutto. Non mancano ovviamente le protezioni su malleolo e stinco, mentre la suola è realizzata con gomma ad alto grip