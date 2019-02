MAGGIOR CONTROLLO Montare in sella alla Hypermotard 950 non è propriamente un gioco da ragazzi, la sella è posizionata a 87 cm da terra ma grazie allo snellimento del girovita chi è sotto al metro e 80 tocca con agio il terreno. La triangolazione sella/pedane/manubrio è invariata, ma quest’ultimo è stato aperto di 7° per aumentare il feeling e donare la tipica posizione da motard. La sella sostiene bene anche se alla lunga non spicca per comfort.

FUN Su strada la Hyper richiede una guida concentrata e discretamente fisica: rapidissima è la discesa in piega, ma va condotta di fisico fino al punto di corda; piace in uscita di curva e nella stabilità sul dritto, meno in percorrenza, dove l’anteriore è meno comunicativo, caratteristica tipica anche delle precedenti versioni. La forcella in frenata è un po’ cedevole nella prima parte della sua corsa, ma poi sostiene bene e si fa perdonare questo aspetto, non nell’assorbimento delle imperfezioni, in questa situazione si innescano fastidiosi ondeggiamenti che tolgono confidenza.

BELLO FLUIDO Il motore è certamente un elemento fondamentale nel divertimento tanto ricercato da Ducati. Rispetto al vecchio 939 è ancora più pieno ai medi e si sente. Piacevole sorpresa l’erogazione, ora più lineare, che conserva il tipico carattere Ducati senza sbatacchiare il pilota a ogni apertura di gas sottocoppia. Di potenza per divertirsi ce n’è in abbondanza, nonostante il DWC, la Hypermotard adora ancora viaggiare con il muso all’insù.

RIDING MODE Bene anche l’impianto frenante, peccato però per la leva posteriore che ha la corsa troppo lunga. Comodi i riding mode, facilmente selezionabili tramite l’ampio display TFT: l’Urban limita la potenza massima a 75 cv e rende l’erogazione più dolce, migliorata la mappa Touring, la mappa Sport è quella che preferisco, progressiva e molto coinvolgente, è quella che esalta al meglio le doti della moto.

ELETTRONICA RACING L’elettronica della nuova Hypermotard è decisamente uno dei punti migliori: sofisticata, ben tarata e mai invasiva. Ottimo il funzionamento dell’ABS cornering,così come il traction control che nei livelli più bassi permette alla moto di derapare in maniera controllata proprio come sulla Panigale V4. Fantastico, categoria mai più senza!

MUSICA MAESTRO La versione SP è come dovrebbe essere la Hypermotard: sospensioni impeccabili, gomme che grippano come il bostick (Diablo Supercorsa SP) e scarico racing dal suono dirompente. I cordoli del circuito di Maspalomas sono stati il parco giochi ideale dove mettere alla prova le doti della Hypermotard 950 SP si dimostra un fiume in piena, generosa, quasi arrogante nel prendere i giri. C’è tanto da subito e già a 2.000 giri spinge forte, in un attimo, passa i 4.000 ti ritrovi aggrappato al manubrio. Sentire girare il suo bicilindrico è musica, l’allungo da è sorriso a trentadue denti. Poi le sospensioni Öhlins offrono maggior sostegno e, grazie alla maggiore la luce da terra (guidando in stile motard si ha problemi con la leva del cambio posta troppo in basso), permettono percorrenze di curve veloci in grande stabilità.