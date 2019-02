Autore:

Emanuele Colombo

E-BIKE DUCATI Dai due cilindri ai due pedali, ma sempre a motore: la casa di Borgo Panigale non è nuova a marchiare biciclette, ma ora si aprono le ordinazioni per la Ducati MIG-RR, splendida mountain bike a pedalata assistita che già era stata annunciata per EICMA 2018 nel corso della Ducati 2019 World Premiere.

DISPONIBILE IN 4 TAGLIE Frutto della collaborazione tra Ducati e Thok Ebikes, con design e grafiche realizzate dalla D-Perf di Aldo Drudi e il supporto del Centro Stile Ducati, Ducati Mig-RR è una E-MTB da enduro, proposta in quattro diverse misure per venire incontro a rider da 154 a oltre 184 cm di altezza. E la componentistica è di alto livello.

ELETTRONICA SHIMANO Il motore, per esempio, è uno Shimano Steps E8000 da 250 W di potenza, 70 Nm e 2,8 kg di peso; è alimentato da una batteria Shimano da 504 Wh. Della stessa marca sono i freni, con dischi da 203 mm e pinze Shimano Saint a 4 pistoncini, così come il cambio: uno Shimano XT a 11 velocità.

LA CICLISTICA La forcella è una Fox 36 Float 29 Factory Series Kashima Fit4 3 position con 170 mm di escursione; il mono posteriore è un Fox DPX2 Factory Series e garantisce 160 mm di corsa utile alla ruota. Entrambe le sospensioni hanno una taratura ralizzata ad hoc.

QUANTO PESA Le ruote sono Mavic E-XA Drifter 29” x 30mm all'anteriore e 27,5" x 35mm al posteriore; il reggisella è telescopico con comando al manubrio (Raceface Turbine Aeffect R Dropper, 120-150 mm) e il manubrio è un Renthal 35 Fatbar Lite Carbon. Peso totale, per il telaio di taglia M è di 22,5 kg, pedali esclusi.

PREZZO E DISPONIBILITÀ Quanto costa? Meno di una Panigale V4. La Ducati MIG-RR costa 6.250 euro e si può prenotare online su https://www.ducati.com/it/it/mig-rr, a fronte di un versamento di 625 euro. Le prime consegne sono previste a partire dal prossimo aprile: a domicilio oppure presso la rete dei concessionari ufficiali Ducati, dove prossimamente verrà attivato un programma di test ride per provare la nuova bici elettrica.