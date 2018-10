Autore:

Emanuele Colombo

DUCATI WORLD PREMIÈRE 2019 La casa di Borgo Panigale trasmetterà in diretta video la presentazione delle novità Ducati per EICMA 2018 la sera di domenica 4 novembre alle 19:00, in occasione della Ducati World Première 2019. Guardala nella finestra qui sotto, potrai vedere in anteprima rispetto all'apertura del salone di Milano i modelli inediti, la nuova gamma Scrambler e il nuovo Multistrada 1260 Enduro. E pure la MIG-RR: nuova mountain bike elettrica (e-mtb) nata dalla collaborazione tra Ducati e Thok Ebike.

LE ANTEPRIME Ducati promette di svelare tre moto completamente nuove, che come avevamo anticipato qui dovrebbero essere la Panigale V4 R da corsa, la Diavel 1260 S e la Ducati Hypermotard 2019. Oltre a ciò, Claudio Domenicali, AD Ducati Motor Holding, illustrerà evoluzioni e nuove versioni di modelli già noti. Segui con noi la diretta e cerca sui social gli hashtag ufficiali dell’evento: #DucatiPremiere #Ducati2019 #Scramblerducati e #Joyvolution.