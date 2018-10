Autore:

Alberto Raverdino

AMBIZIONE OFF ROAD Si chiama Ducati Multistrada 1260 Enduro l’ultima evoluzione della propria top di gamma in chiave Travel Enduro: l'abbiamo provata con test dedicati su strada e in fuoristrada presso la sede della DRE Enduro Accademy di Nipozzano. Per chi non la conoscesse, si tratta della scuola dedicata all’insegnamento e al perfezionamento della guida in fuoristrada delle moto di alta cilindrata, di alte prestazioni, ma capaci di strizzare l’occhio ai lunghi viaggi dove potersi anche impolverare ed infangare a più non posso. Cornice perfetta per la nuova Multistrada.

LE NOVITA' Non c’è dubbio che il design della Multistrada sia piuttosto seducente. Il mix di aggressività e raffinatezza tecnico estetica è molto ben riuscito e la 1260 Enduro offre qualcosa in più grazie alle nuove grafiche. La sostanza comunque è quella, un bel design subito riconoscibile e uguale solo a se stesso.Come cambia, quindi la nuova Multistrada? Per centrare l’obiettivo la 1260 Enduro evolve in modo piuttosto sensibile in due aspetti principali. Primo: il motore, già dotato di fasatura variabile DVT, è rinvigorito nella cilindrata (è lo stesso della Multistrada 1260 e 1260S con ruote da 17”), un’unità che promette tanta coppia ai bassi e medi regimi. Il secondo aspetto prevede nuova ergonomia e nuovo assetto, più bassi e adatti ad affrontare anche passaggi in fuoristrada più critici, con la ruota anteriore da 19”.

PIU’ CC E BARICENTRO GIU’ Da notare che l’incremento della cilindrata (ora 1262 cc effettivi) deriva dall’aumento della corsa dei pistoni, una caratteristica che influisce sulla peculiarità della erogazione della potenza (158 CV a 9.500giri), subito pronta fin dai bassissimi regimi di rotazione con una coppia pari a 128 Nm a 7.500giri con addirittura l’85% di questo valore già disponibile a 3.500 giri. La 1260 Enduro rincorre poi la volontà di avere una moto dal baricentro più basso; il livello della seduta scende così come l’assetto generale, il tutto per offrire maggiore stabilità soprattutto a basse velocità, in occasione di eventuali passaggi in fuoristrada più critici, ossia là dove occorre percepire una dose in più di sicurezza e di confidenza.

SOSPENSIONI SEMIATTIVE E QUICKSHIFTER Nonostante la percezione di una moto più bassa, l’escursione delle sospensioni scende a 185 mm, sia per l’anteriore sia per il posteriore, non molto in verità, ma grazie al sistema elettronico che ne regola lo smorzamento in base anche al Riding Mode impostato, promette un’ottima efficacia in ogni condizione di utilizzo. Altra novità è l’introduzione del cambio elettronico anche in scalata. Se prima era possibile dimenticarsi della frizione per le sole cambiate in salita di rapporto, ora anche in scalata non c’è bisogno di nulla se non agire sulla leva del cambio. A proposito di rapporti, considerate inoltre che la prima marcia è stata accorciata per rendere la guida a bassa velocità più fluida ed efficace.

ELETTRONICA A GO GO Quattro differenti impostazioni elettroniche consentono di adattare al meglio le caratteristiche di erogazione della potenza, dell’anti impennata, della taratura delle sospensioni e del grado di intervento dell’ABS (che ricordiamo essere di tipo cornering). E chi più ne ha più ne metta. Tutto grazie al lavoro della piattaforma inerziale a otto assi capace di “leggere” la posizione della moto nello spazio e fornire alla centralina elettronica tutti i parametri necessari allo svolgimento del “compitino matematico” per cui è stata programmata. Il cruscotto vede l’introduzione di un nuovo schermo da 5“ a colori e a maggiore risoluzione, molto piacevole, non c’è che dire… Anche il sistema di navigazione all’interno del menu è stato migliorato e semplificato ed è quindi più semplice ritrovare le informazioni utili ed impostare i parametri dell’elettronica e dei riding mode.

I PREZZI Disponibile in due colori, il classico rosso Ducati o il più avventuroso color sabbia, la nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro sarà disponibile da gennaio 2019 in quattro alternative di configurazione Touring, Sport, Enduro oppure Urban ad un prezzo a partire da 21.690,00 euro. Affianca, ma per ora non sostituisce, la Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro: ancora in vendita, ma allestita sulla meccanica del modello precedente. Non sembra dunque un azzardo sospettare che, nel corso del prossimo anno, si cominci a parlare di una nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro Pro, ma questa, come si suol dire, è un'altra storia...