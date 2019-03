Autore:

Danilo Chissalè

UNICA Dopo 8 anni di onorato servizio la Ducati Diavel si rinnova nel look e nella sostanza. Gli ingredienti, però, sono ancora quelli che ne hanno sancito il successo: linee muscolose abbinate a potenza da superbike, dotazione ciclistica raffinata, tanta elettronica e quell’inconfondibile “gommone” posteriore da 240 mm di sezione. Descrivendola con una parola… Unica. Scopriamola insieme!

MOSTRA I MUSCOLI Le linee muscolose e l’imponente massa all’anteriore sono un must della Diavel e la nuova Diavel 1260 non rompe la tradizione. Nuovo è il faro a LED con luce DRL a ferro di cavallo così come le coperture del radiatore in alluminio spazzolato, che ospitano le frecce anch’esse a LED, dal design a lama ed effetto tridimensionale. La coda, agile e snella, è caratterizzata dall’inconfondibile pneumatico posteriore da 240 mm mentre i protagonisti della sezione mediana sono il telaio a traliccio ed il nuovo motore da 1262 cc con fasatura variabile DVT (Desmodromic Variable Timing). La qualità percepita è come sempre altissima, così come la cura dei dettagli. Un esempio? La lavorazione della sella che sulla pregiata versione S integra il nome della moto su un fregio metallico.

PROTAGONISTA Il pezzo forte della Diavel 1260 2019 è ovviamente, come facilmente deducibile dal nome, il nuovo motore. Il cuore pulsante è il bicilindrico desmo da 1.262 cc, già apprezzato sulla gamma Multistrada e sulla sorella XDiavel 1260, in grado di erogare 159 cv a 9.500 giri/min e una coppia massima di 129 Nm a 7.500 giri/min.

PIÙ PULITO A dar voce al motore ci pensa il nuovo sistema di scarico, dalle timbriche decisamente Made in Borgo Panigale. Gli ingegneri hanno ridisegnato il giro dei tubi per lasciare in bella mostra il motore, stesso trattamento anche per il corpo catalizzatore sapientemente nascosto davanti alla ruota posteriore.

CERVELLONE A comandare i corpi farfallati da 56 mm c’è l’ormai immancabile acceleratore elettronico che permette l’implemento di 3 riding mode. Ma la dotazione elettronica non si ferma certo qui: la piattaforma inerziale a 6 assi Bosch comanda il Ducati Traction Control, l’ABS Cornering e il Ducati Wheelie Control. Il suffisso EVO sta per evoluto, ma anche per evoluzione come quella che gli ingegneri Ducati continuano a fornire ai loro pacchetti elettronici. Senza dimenticare il teppistico (che senso avrebbe altrimenti) Ducati Power Launch per ripartenze dal semaforo in stile MotoGP. Per gestire tutta questa elettronica non può mancare uno scenografico display TFT a colori da 3,5".

TOP LEVEL E la cara e vecchia meccanica? Sulla nuova Diavel non viene certo trascurata, anzi, tutt’altro. Il telaio a traliccio in tubi d’acciaio è stato rivisto e sfrutta il motore come elemento portate, nuovo anche il telaietto reggisella. Sempre il motore funge da alloggiamento per le piastre forgiate in alluminio che abbracciano il forcellone, realizzato con lo stesso materiale. Il reparto ciclistico prevede una forcella da 50 mm accoppiata al mono ammortizzatore pluriregolabile.

LA S Sulla versione S le sospensioni sono le pregiate Ohlins, rigorosamente regolabili, e i cerchi hanno un design specifico a 10 razze. Le due versioni si differenziano anche per l’impianto frenante: pinze Brembo ad attacco radiale all’anteriore che mordono dischi da 320 mm, 265 mm al posteriore su entrambe, la base usa pinze M4.32 sostituite dalle più performanti M50 sulla Diavel 1260 S. La versione top si caratterizza anche per il quickshifter di serie e il sistema di connettività Ducati Multimedia System.

DOTAZIONI E PREZZO La Ducati Diavel 1260 è certamente una moto premium e non fa nulla per nasconderlo. Da fascia premium è anche il prezzo: il listino parte da 19.990 euro per la versione base disponibile nella colorazione Sandstone Grey con telaio nero, la pregiata S costa 22.990 euro e offre due opzioni cromatiche: Sandstone Grey oppure Dark Stealth e Trhilling Black con telaio rosso. Per entrambe c’è poi un ricchissimo catalogo di accessori che include borse laterali, parabrezza, terminali di scarico e componenti ricavati dal pieno.