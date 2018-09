Autore:

Danilo Chissalè

STRETTE PARENTI Sin dalla sua fase embrionale la Ducati Panigale V4 non ha mai nascosto le similitudini con la sorella da corsa DesmosediciGP, anzi, ne ha fatto un vero e proprio vessillo da sventolare in faccia alle rivali, contribuendo a creare quell’aurea mistica che si è tradotta in risultati di vendita eccellenti. L’A.D. Claudio Domenicali, probabilmente non sazio, in maniera cannibalesca annuncia, tramite un Tweet dal suo profilo ufficiale, che le V4 del futuro saranno ancora più simili alle MotoGp.

ALI E NON SOLO L’annuncio social è arrivato dopo la trionfale vittoria del Dovi a Misano e, preso dallo slancio, Domenicali ha detto di voler sfruttare il Know How maturato nel Mondiale per alzare l’asticella della supersportiva di Borgo Panigale. Le V4 del futuro avranno telai più rigidi, forcelloni più leggeri, traction control più sofisticati e… le alette. Servono veramente forcelloni in carbonio, telai da corsa e TC ultra sofisticati? Magari per l’uscita con gli amici no, ma sotto sotto c’è qualcosa.

PANIGALE V4R Quel “Qualcosa” è la Panigale V4 R, pronta per essere presentata in maniera definitiva al prossimo EICMA 2018, la moto che farà da base alle Panigale che correranno nel Campionato Mondiale Superbike 2019. Il regolamento SBK parla chiaro: sì alle alette, ma solo se già adottate sul modello di serie. Il vantaggio delle Winglet nel mondo reale è impercettibile ma, secondo i piloti, tra i cordoli aiutano la moto nelle curve in percorrenza, in frenata e in accelerazione, riducendo l’impennamento. Come già fatto da Aprilia con la RSV4, Ducati metterà a disposizione dei propri clienti una moto quasi pronto pista; da “pronto pista” sarà verosimilmente anche il prezzo che si prospetta ben superiore a 40.000 euro.