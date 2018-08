Autore:

Danilo Chissalé

INCETTA DI PREMI Il 2018 è un anno ricco di successi per la Ducati Panigale V4, dal suo esordio continua a fare incetta di premi e riconoscimenti (ad EICMA era stata premiata come moto più bella del salone). L’ultimo in ordine di tempo arriva dall’autorevole sito internet britannico Autotrader che, all’unanimità, ha incoronato la supersportiva di Borgo Panigale Migior moto dell’anno agli Autotrader Best Bike Awards.

NUOVE REGOLE L’attore Andrew Shim, appassionato di moto a tutto tondo nonché membro della giuria, ha commentato così l’esito: “La Ducati Panigale V4S è di gran lunga la moto dell’anno. Ne posseggo una, come posseggo tante altre delle sue competitor, e posso affermare che Ducati non ha solamente alzato l’asticella ma ha cambiato le regole del gioco!”

MIGLIOR SPORTIVA La Panigale V4S ha recitato la parte del cannibale vincendo anche nella categoria “Miglior Sportiva”. La concorrenza era tutt’altro che morbida, sui restanti gradini del podio sono salite rivali di tutto rispetto come la BMW HP4 (missile in carbonio da oltre 80.000 euro) e la Yamaha R1M recentemente aggiornata. La critica è conquistata, alla Ducati Panigale V4 non rimane che iniziare a vincere tra i cordoli.