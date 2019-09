Autore:

Danilo Chissalè

CIAO CARLIN La scomparsa del pilota Carlin Dunne, deceduto in sella alla Ducati Streetfighter V4 in occasione della Pikes Peak 2019, ha sconvolto tutto il mondo del motociclismo. Il pilota era amatissimo dal pubblico, ma soprattutto da Ducati che ha deciso di mettere all’asta una Panigale V4 25°Anniversario 916.

N°5 Il missile di Borgo Panigale scelto per questa lodevole iniziativa è il n°5 dei 500 esemplari realizzati per celebrare i 25 anni dalla vittoria del primo mondiale di Fogarty in sella alla 916. L’esemplare sarà battuto all’asta su eBay, dove gli interessati potranno fare offerte fino al 15 settembre. La moto è omologata USA e ha un valore di 42.500 dollari. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla fondazione nata in memoria di Carlin e fungerà da capitale iniziale per le attività a scopo benefico. L’andamento dell’asta è visualizzabile sulla pagina dedicata di eBay e la transazione finale dovrà essere fatta attraverso un dealer americano. Farà parte degli oggetti messi all’asta anche la tuta con cui Chaz Davies ha trionfato nella tappa di Laguna Seca del mondiale SBK.

LA FONDAZIONE Il ricavato dell’asta lanciata da Ducati verrà devoluto in beneficienza alla Carlin Dunne Foundation, nata subito dopo la scomparsa del pilota del Team Spider Grips. La fondazione promuove iniziative che promuovono programmi di riabilitazione destinati ad atleti diagnosticati o a rischio di incorrere in commozioni cerebrali, Encefalopatia traumatica cronica e danni traumatici al cervello. Essendo iscritta alla lista del Charity Program di eBay, è possibile donare con ogni acquisto effettuato sulla celebre piattaforma di e-commerce.