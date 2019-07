Autore:

Lorenzo Centenari

IL RE E LA REGINA Ci sarà anche lui, "King" Carl, per la speciale ricorrenza. Borgo Panigale, 1994: nasce Ducati 916, la sportiva in grado da sola di influenzare il design motociclistico delle stagioni a venire, oltre che di fare incetta di vittorie nel Mondiale Superbike. In sella, proprio lui, Carl Fogarty, fino al 2018 (anno in cui ha ceduto il testimone a Jonathan Rea) il pilota più vincente delle derivate dalla serie. A un quarto di secolo di distanza, vecchi amici si ritrovano e le fanno la festa a sorpresa: Ducati Panigale V4 25° Anniversario 916, non c'è niente da spiegare.

CALIFORNIA DREAMIN' La cerimonia di presentazione della nuova serie limitata di V4 Panigale (livrea dedicata, componenti racing e tiratura di sole 500 unità) è in calendario a Pebble Beach per venerdì 12 luglio, ore 20:00 Pacific Daylight Time, cioè alle 5:00 di sabato 13 luglio ora italiana. Pebble Beach, cioè a un tiro di schioppo dal circuito di Laguna Seca, sede della nona tappa del Superbike World Championship. Cioè una pista dove Fogarty e la 916, negli anni Novanta spesso e volentieri le suonavano alle 4 cilindri giapponesi, lei che fece del suo bicilindrico a distribuzione desmodromica il suo marchio di fabbrica. Panigale V4 Anniversario, ma non solo: a celebrare l'epopea della 916 sarà anche il team Ducati Racing Aruba.it, che in gara, sabato e domenica, vestirà della medesima grafica anche le moto di Alvaro Bautista e Chaz Davies. Buon compleanno, Campionessa.