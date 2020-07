NUOVA LIVREA Ducati completa la gamma colori della Multistrada 950 S 2021 (protagonista della nostra comparativa crossover) introducendo la nuova livrea GP White, che va ad affiancare la colorazione Ducati Red. Scopriamola.

DALLA MOTOGP La livrea GP White prende ispirazione dalle grafiche Ducati della MotoGP, alternando il bianco e il grigio, mantenendo il rosso Ducati in alcuni dettagli, come sul telaio e nelle grafiche dei cerchi in lega. Una nuova colorazione pensata dalla Casa di Borgo Panigale per aggiungere sportività alla Multistrada 950 S.

LA MULTI 950 S La Ducati Multistrada 950, nella sua versione S, è equipaggiata con sospensioni elettroniche Ducati Skyhook Suspension Evo (DSS), Ducati Quick Shift up & down (DQS), proiettore full-LED con Ducati Cornering Lights (DCL), display TFT a colori da 5'', sistema Hands Free, Cruise Control e comandi al manubrio retroilluminati, oltre all’ABS Cornering Bosch. A partire dal MY21 l’intera gamma Multistrada 950, spinta dal motore Testastretta di 937 cc da 113 CV, sarà conforme alla normativa Euro 5 in tutti i Paesi in cui essa è in vigore. Su tutti i modelli della famiglia Multistrada, Ducati offre l’esclusiva garanzia ''4Ever Multistrada'', valida per 4 anni a chilometraggio illimitato, garanzia che si avvale del servizio offerto dall'intera rete di concessionari della Casa bolognese.

DISPONIBILITÀ E PREZZI La Multistrada 950 S GP White è già disponibile nei concessionari Ducati sia in versione con cerchi in lega, sia con cerchi a raggi, rispettivamente al prezzo di 16.890 euro e 17.490 euro, vale a dire 200 euro in più delle versioni nel classico colore Ducati Red.