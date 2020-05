SCONTRO TRA TITANI Già un anno fa vi avevamo proposto una sfida tra mostri, che vedeva contrapposte la Jeep Grand Cherokee Trackhawk e la Lamborghini Urus. Oggi, alla competizione, si aggiunge la Bmw X6. Lamborghini Urus, Bmw X6 e Jeep Grand Cherokee Trackhawk sono state messe a confronto in un'epica drag race per stabilire chi, tra questi Godzilla a quattro ruote, è il Re dei super Suv. Volete sapere chi vince? Guardate il video (qui sotto) pubblicato su YouTube da Mod2Fame Vlog.

IL VIDEO Specchio, specchio, delle mie brame, chi è il (SUV) più veloce del reame? Il video inizia con due diverse gare, dove a rotazione si svolge una sfida tra Lamborghini Urus e BMW X6, poi iniziano le tre gare testa a testa. Nell'ultima drag race si sfidano la Jeep Grand Cherokee Trackhawk e la BMW X6 M. Sulle prestazioni in rettilineo le tre contentendenti sembrano cavarsela abbastanza alla pari, anche se forse la Jeep... Tutti odiano gli spoiler, quindi non faremo l'errore di raccontarvi come va a finire questa sfida. Nel caso in cui voleste azzardare un pronostico sull'esito, ecco di seguito le caratteristiche dei tre contendenti.

LE AUTO IN GARA Tra le tre, è la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ad avere la massima potenza di fuoco, grazie l'americanissimo motore V8 sovralimentato da 6.2 litri della Dodge Challenger Hellcat, che sprigiona 707 cavalli e 875 Nm di coppia. Il V8 bicilindrico sovralimentato da 4,4 litri della X6 M, poi, eroga 592 CV: significativamente meno della Urus, che dispone di un V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, capace di 650 cavalli e 850 Nm. Pensate di essere già arrivati a una conclusione? Ricordate di considerare nell'equazione che tra la più potente Jeep e l'italiana Lambo ballano circa 270 kg di peso a favore della Urus, quindi... non vi resta che guardare il video per sapere come va a finire la Drag Race dei mostri.