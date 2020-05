PRESTAZIONI A CONFRONTO Simili, a colpo d'occhio, le Mercedes-AMG A 35 e A 45 S sono in realtà molto diverse in termini di prestazioni. Entrambe le auto adottano un motore a benzina, quattro cilindri turbo da 2,0 litri, ma mentre nella A 35 sviluppa 306 CV e 400 Nm di coppia, nella A 45 S la potenza sale a 421 CV e la coppia a 500 Nm tondi tondi. Il risultato? Sulla carta, la sorellina minore raggiunge i 250 km/h e brucia lo 0-100 in 4,7 secondi, mentre la sorella maggiore - equipaggiata con il 4 cilindri da due litri più potente mai visto finora - si spinge fino a 270 km/h e conclude lo sprint in 3,9 secondi.

LA DRAG RACE IN VIDEO In che cosa gli sterili numeri si traducano all'atto pratico è ben chiaro nel video da YouTube che vi proponiamo, firmato Car Expert: le due auto sono messe a confronto nello stile, nel sound del motore, nell'accelerazione e nella frenata, ma il clou è la drag race, che vede un serratissimo testa a testa delle Mercedes Classe A più potenti per evidenziare il distacco in termini di prestazione. Se siete curiosi, andate direttamente al minuto 6'48''...

QUANTO COSTANO Tra le due rivali la differenza di prezzo è sostanziale: si va dai circa 47.500 euro della Mercedes-AMG A 35 ai circa 62.900 euro della Mercedes-AMG A 45 S, che quindi costa il 32% più della sorella. Chiaramente il divario prestazionale e di prezzo è giustificato da soluzioni meccaniche ad hoc. Per esempio l'adozione di trasmissioni differenti. La A 35 adotta infatti un cambio a doppia frizione e 7 rapporti, mentre la A 45 S ha letteralmente una marcia in più. Integrale, per entrambe, la trazione 4Matic. Volete saperne di più? Guardate il video.