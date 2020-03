Autore:

IL PIÙ POTENTE AL MONDO Stiamo parlando del suo motore, il 4 cilindri turbo da 2,0 litri, il più potente motore di grande serie, con queste caratteristiche, mai costruito al mondo. Un propulsore, quello della Mercedes A 45 AMG che vale, nella versione S, 421 CV e 500 Nm di coppia, 3,9 secondi nello 0-100 km/h e 270 km/h di velocità massima (autolimitata). Con questi numeri, chi meglio di lei può destreggiarsi fra i cordoli del mitico Nürburgring?

UN GIRO MOLTO VELOCE Cominciamo dal tempo: 7 minuti, 48 secondi e 8 decimi, che la pone in lizza per la leadership della sua categoria. Ma per puntare più in alto, limando ancora un po' di decimi dal crono, qualche turno di prove in più potrebbe rientrare nei piani. Come va, e quali sensazioni trasmetta la Mercedes A 45 S AMG ve lo abbiamo detto anche noi nella nostra prova... La carne è cotta al punto giusto, ora sta a voi: il video ve lo potete gustare!

LE AVVERSARIE AL RING A fare a cazzotti per il titolo di compatta più veloce del Nürburgring ci sono la Honda Civic Type R e la Renault Megane RS Trophy-R. L'auto giapponese, ad onor del vero, ha ottenuto un tempo di 7 minuti 43 secondi 8 decimi ma... eliminando tutto il superfluo (vale a dire il sistema di infotainment e i sedili posteriori). Quale sia stato il segreto della Renault, invece, non è dato saperlo, ma per ora il tempo da battere al Ring è il suo: 7 minuti 40 secondi 1 decimo.