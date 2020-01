HONDA PUNTA SULLO SPORT Il 2020 si apre per Honda con una serie di interessanti novità, prima fra tutte l’arrivo della city-car elettrica e, che farà il suo debutto entro la metà di quest’anno. Intanto, per tenere bello alto il battito cardiaco degli appassionati, la Casa giapponese ha mostrato l’anteprima del restyling della Civic Type-R, presentata ufficialmente in occasione del Tokyo Auto Salon (10/12 gennaio). In contemporanea è stata svelata anche una nuova colorazione per la supersportiva elettrificata NSX, che ora veste una vivace colorazione chiamata “Indy Yellow Pearl II”. Ma torniamo sulla Civic Type-R, che sottolinea la sua sportività con aggiornamenti estetici, ma anche a livello di gestione della dinamica.

NOVITÀ NELLO STILE MA NON SOLO Il design è stato rinnovato nella zona frontale con un paraurti che ospita nuovi profili aerodinamici e un look differente della calandra, oggi un po’ più ampia per migliorare il raffreddamento del quattro cilindri 2,0 litri turbo, che dovrebbe restare invariato anche se non è escluso un leggero incremento di potenza rispetto ai 320 CV (400 Nm di coppia) attuali. I piccoli “baffi” aerodinamici compaiono anche sul paraurti posteriore mentre le tre “bocche da fuoco” centrali dell’impianto di scarico restano in bella vista – al pari della grande ala sul cofano bagagli – proprio come sulla versione 2019.

AGGIORNAMENTI ANCHE SOTTOPELLE In aggiunta, la berlina sportiva giapponese è equipaggiata con pastiglie freno più efficaci, sospensioni con taratura modificata per migliorare comfort e feeling di guida e sistemi di sicurezza racchiusi nel pacchetto Honda Sensing con cruise control adattivo, frenata di emergenza e mantenimento della corsia. Resta inalterata la possibilità di selezionare la taratura delle sospensioni elettroniche, della risposta dello sterzo e dell’acceleratore, che può essere modificata sui livelli Comfort, Sport e +R.

RUMORE… ARTIFICIALE Un’altra novità arriva dal sistema Honda Active Sound che modifica il suono del motore percepito in abitacolo in funzione della modalità di guida scelta. La Civic Type R 2020 è disponibile, infine, con un’inedita ed esclusiva tinta carrozzeria Boost Blue. L’abitacolo resta sostanzialmente con lo stesso layout, pur con qualche aggiornamento. Per esempio, c’è un nuovo volante in Alcantara e una leva del cambio manuale a 6 marce (con rapporti ravvicinati rispetto al passato) dal design differente. La berlina sportiva giapponese sarà disponibile in Europa entro poche settimane ma non sono stati comunicati gli aggiornamenti del listino.