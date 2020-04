Michele Perrino Pubblicato il 14/04/2020 ore 17:11

DRAG RACE VIDEO: PORSCHE 911 CONTRO TUTTI

Dopo la 911 Turbo S presentata al (non) Salone di Ginevra, torniamo a parlare dell'icona sportiva di Zuffenhausen. È infatti la 911 Carrera 4S, la protagonista di questo duello all'ultimo colpo tra sportive a trazione integrale. L'ultima arrivata sfida Nissan GT-R Nismo, Audi R8 Performance e BMW M850i. Terreno del duello saranno la gara di accelerazione, la prova di ripresa e quella di frenata. Vediamo come se la cava nel video YouTube realizzato da CarWow.

DRAG RACE: AUDI R8 LA PIÙ RAPIDA

Nella gara di accelerazione si impone su tutte l'Audi R8 Performance. Se nei primi metri, diciamo nello 0-100 km/h, la Porsche è in testa, con l'R8 che la tallona e GT-R e M850i che inseguono, la situazione cambia quando la velocità si fa più alta. Intorno ai 200 km/h infatti l'Audi passa al comando e la Porsche viene sopravanzata persino dalla Nissan, mentre BMW chiude la fila. Alla fine dello 0-400 metri la R8 Performance fa segnare 10.7 secondi, seguita dalla GT-R Nismo con 11.0 e Porsche con 11.1. La M850i termina ultima con 11.6. I ragazzi di CarWow spezzano una lancia in suo favore, tuttavia, ricordando che non si tratta della più veloce della famiglia M, ossia la BMW M8...

PROVA DI RIPRESA: GT-R NISMO SORPRENDE TUTTI

La prova di ripresa si svolge con cambio in modalità sequenziale, terza marcia inserita e velocità di 50 miglia orarie (circa 80 km/h). Appena l'acceleratore va a tavoletta fanno tutte un balzo in avanti di un paio di metri, esclusa Porsche. Mentre da principio sembra essere BMW ad avere qualcosa in più, col passare dei metri Nissan e Audi fanno a gara per la leadership, lasciando indietro le altre. Finisce così: La progressione di Nissan GT-R Nismo ne fa la più veloce, seguita da Audi R8, BMW M850i e Porsche Carrera 4S, in fondo allo schieramento.

FRENATA: LA RIVINCITA DELLA CARRERA 4S

L'ultimo test, quello della frenata, funziona così: le auto raggiungono le 70 miglia orarie (poco oltre i 110 km/h) e, all'altezza di un birillo, ci si attacca ai freni. BMW e Nissan avanzano diversi metri rispetto ad Audi e Porsche: la sfida tutta tedesca è tesa dal primo all'ultimo metro. Alla fine, di poche spanne la spunta la 911 Carrera 4S, che si arresta prima rispetto alla R8 Performance. Un video molto divertente, che mette alla prova queste 4 supercar sulle pure prestazioni. Ma quale, secondo voi, è la più bella da guidare?

Via: CarWow