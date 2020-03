GEMBALLA Il nome Gemballa è sicuramente familiare per tutti gli appassionati di tuning, difatti l'azienda di Leonberg (vicino a Stoccarda) è ben nota per le sue realizzazioni decisamente aggressive e impressionanti che non mancano di far sognare i fan del ''pimpaggio'' e delle supercar in tutto il mondo. Sarà sicuramente questo il caso anche per la novità appena annunciata, che come spesso accade è dedicata alla vicina di casa Porsche, decisamente il marchio più frequentato da Gemballa, insieme a McLaren (per quanto non disdegnino anche qualche capatina dalle nostre parti, andando a intervenire per esempio su Ferrari).

AVALANCHE 911 L'annuncio è quello di una Avalanche 4x4 911, che come il nome stesso fa intuire è una versione fuoristrada a quattro ruote motrici dell'iconica Porsche 911. È curioso che proprio pochi giorni prima anche il preparatore RUF aveva annunciato una versione fuoristrada della 911, denominata Rodeo. Forse che questi tempi difficili stiano ispirando creazioni sempre più post-apocalittiche alla Mad Max? A differenza della versione di RUF però, la Avalanche preparata da Gemballa si basa sulla 911 di nuova generazione, e l'annuncio già prevede una serie molto limitata. Sarà quindi molto difficile e anche, con tutta probabilità, estremamente costoso accaparrarsene un esemplare, ma... perché non sognare?

I DETTAGLI Non si sa ancora nulla di quel che riguarda la scheda tecnica, ma sono stati resi pubblici due rendering che ci mostrano quali sono le fattezze di quest'auto ''da fine del mondo'', nei quali possiamo notare imponenti parafanghi, doppie prese d'aria sul tetto, un alettone posteriore decisamente particolare e gomme da fuoristrada super aggressive. L'annuncio della Avalanche è stato anche l'occasione per una dichiarazione importante sul futuro di Gemballa.

IL FUTURO L'azienda fondata nel 1981 infatti si dividerà ora in tre diverse divisioni: la Classic si occuperà della manutenzione e del restauro delle Gemballa già in circolazione; Luxury Customization continuerà il suo lavoro su vetture super limitate e iper customizzate proprio come la Avalanche; mentre, e pensiamo che questo entusiasmerà non pochi lettori, la Hypercar Division sarà al lavoro per realizzare la prima vettura interamente sviluppata e prodotta dall'azienda stessa. Sicuramente non mancheremo di tenervi informati a riguardo.