ABT SU VW TOUAREG Sicuramente avete presente Volkswagen Touareg. Un bel maxi Suv per famiglie, ideale per un weekend in montagna, no? Beh, ora grazie all'intervento di ABT, azienda dedita al tuning nota soprattutto per i suoi lavori su Audi, potreste guardarla in un'ottica differente.

L'UPGRADE 500 CV e 970 Nm di coppia infatti la fanno entrare di diritto nella categoria super, rendendola maxi non solo nelle dimensioni ma anche nelle accresciute prestazioni. È il risultato della combinazione tra il motore 4 litri diesel TDI di serie (che già forniva 421 CV e 900 Nm di coppia) con i 78 CV e 70 Nm del kit di ABT. Il kit di aumento delle prestazioni è disponibile anche per la versione con motore V6, che passa così da 286 CV a 330 CV, e dal prossimo anno anche per la 3 litri. Forse non abbastanza per gareggiare con Bentley e Lamborghini (Bentayga e Urus hanno numeri ancora distanti), ma ABT vi potrebbe aiutare ulteriormente.

NON SOLO MOTORE Oltre al kit di ottimizzazione del software infatti, per la vostra Touareg nel catalogo della Casa tedesca potete trovare anche cerchi da 22 e modifiche per le sospensioni che possono ribassare il Suv di 38 mm sull'anteriore e di 30 mm nella parte posteriore. Sono disponibili inoltre anche una serie di personalizzazioni (sempre marchiate ABT) che riguardano gli interni, all'insegna dell'Alcantara o della fibra di carbonio, per dare un tocco più esclusivo a una Touareg decisamente più aggressiva e diversa da tutte le "colleghe" che potreste incontrare al semaforo.