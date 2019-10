Autore:

Dario Paolo Botta

SPECIAL EDITION A un anno dal debutto la terza generazione di Volkswagen Touareg si aggiorna con un allestimento speciale, pensato appositamente per il nostro Paese. Parliamo dell’edizione Black Style, un pacchetto estetico completo che combina l’eleganza del SUV alle prestazioni energiche del propulsore V6 TDI da 231 CV. Stile, tecnologia e comfort sono le tre parole d’ordine che contraddistinguono la nuova Touareg Black Style.

FA LA MUTA Volkswagen ha cercato di infonderci unicità, optando per una serie di finiture ricercate ed esclusive. La colorazione nero opaco avvolge infatti delicatamente le forme di questo possente fuoristrada, sottolineando alcuni dettagli come: la calandra frontale, le calotte degli specchietti laterali, il badge sul portellone posteriore e i grandi terminali di scarico. I cerchi specifici in lega leggera da 19” bruniti denotano ancor di più la vocazione sportiva e performante della vettura. VW Touareg Black Style è disponibile in tre tinte differenti: Pure White, Grigio Silicio metallizzato e Nero Perla. Come di consueto all’anteriore troviamo gli immancabili proiettori a LED.

DOPPIA ANIMA Sotto il cofano di Touareg Black Style scalpita un 3 litri V6 TDI da 231 CV e 500 Nm di coppia massima. Il propulsore turbo Diesel permette al SUV di scattare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 218 km/h. Il propulsore si presta anche per i rimorchi impegnativi, con una capacità di traino complessiva che si aggira intorno alle 3 tonnellate e mezzo. Immancabile poi la trazione integrale 4MOTION abbinata al cambio automatico 8 rapporti Tiptronic. Il lancio della nuova versione speciale Black Style è accompagnata inoltre dal debutto in gamma del nuovo propulsore turbobenzina TSI V6 sempre da 3 litri, da 340 CV e 450 Nm di coppia. Lo scatto 0-100 km/h è coperto in 5,9 secondi mentre la top speed è di 250 km/h. Questa motorizzazione è però disponibile solo in allestimento Advanced con prezzi a partire da 75.900 euro.

TECNOLOGIA E PREZZI Touareg Black Style fa il pieno di tecnologia, con una dotazione ricca e all’avanguardia, grazie ai sistemi di ausilio alla guida di ultima generazione. A bordo sono infatti presenti: il cruise control adattivo, il rilevatore di stanchezza, il front assist, lane assist e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. All’interno dell’abitacolo risalta l’ampia console centrale all’interno della quale è incastonato il display touch da 9,2” abbinato al Gesture Control. Entrambe le versioni (TDI e TSI) saranno presentate in occasione del “porte aperte” in programma nel weekend del 26-27 ottobre 2019. Volkswagen Touareg Black Style avrà un prezzo di lancio di 62.500 euro.