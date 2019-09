Autore:

Dario Paolo Botta

DEBUTTO VICINO Non è certo un segreto la data di lancio della nuova, attesissima, Golf Mk8, il cui debutto è previsto per il prossimo ottobre. Si trovano ormai ovunque le immagini dei muletti della nuova hatchback tedesca, camuffati sapientemente per celare i dettagli più innovativi e interessanti. Un po' in controtendenza, in Volkswagen hanno deciso di portare la nuova Golf GTE ibrida, senza camouflage, a farsi un giretto per le strade tedesche. Questa scelta ci porta a pensare che il debutto della versione ibrida plug-in della nuova Golf 2020 sia davvero imminente, forse proprio a ottobre, in concomitanza con il lancio della Golf VIII generazione.

COME CAMBIA Il muletto della GTE Mk8, finalmente libero da mimetiche e coperture di ogni genere, ci permette di apprezzare linee e design della vettura che debutterà fra poco più di un mese. All’anteriore spiccano il nuovo logo Volkswagen e i gruppi ottici LED a scalino, ancora contornati da qualche strato di nastro adesivo. Al posteriore si notano invece i finti terminali di scarico e i sensori di parcheggio, il che ci fa pensare che si tratti di un allestimento di fascia alta, equipaggiato con il sistema Park Assist. La presa di ricarica è, come di consueto, posizionata sul passaruota anteriore. Interni completamente ridisegnati, svaniscono gran parte dei pulsanti fisici e fa la sua comparsa, proprio sotto la console centrale, un cursore a sfioramento.

E IL MOTORE? Poche le certezze per quanto riguarda il motore della nuova Golf GTE Mk8 2020. Molto probabilmente si tratterà di un powertrain da 48 V, non si sa se accoppiato con i benzina 1.0 TSI, il 1.5 TSI o con uno dei nuovi propulsori a gasolio TDI da 1.5 litri e 2.0 litri. Il modello attualmente in vendita della GTE monta un propulsore 1.4 TSI turbo benzina abbinato a un’unità elettrica alimentata da una batteria da 8.8 kWh. La velocità massima della GTE attuale è di 220 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 7,6 secondi. L’autonomia complessiva in modalità elettrico è invece di 50 km in ciclo NEDC. Buio assoluto anche sul fronte dei prezzi, a titolo di riferimento, la GTE Mk7 è in vendita a partire da 40.600 euro.