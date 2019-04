UN SEGRETO La guida della 992 (che sto provando in versione Carrera 2S) è di quelle che lasciano il segno. Nessuna come lei riesce ad essere così equilibrata in strada come tra i cordoli, sull’asciutto come sul bagnato, nel misto stretto come sui lunghi curvoni veloci. Una ricetta che solo Porsche è in grado di preparare tutte le volte con quell’ingrediente segreto che fa la differenza rispetto alle rivali, un po’ come la CocaCola.

COME LA VUOI Sei tu che decidi le regole del gioco. La vuoi sovrasterzante? Più neutra? Come la metti sta, lei obbedisce. L’avantreno ti porta esattamente dove desideri con il posteriore che segue fedele come un vagone la locomotiva. Grazie a uno sterzo dal comando diretto non stacco mai le mani dal volante, nemmeno nei tornanti più stretti. Quando arrivo troppo forte i freni Porsche riportano sempre le cose in ordine anche quando stanno per prendere fuoco per l’uso esasperato.

IL MEGLIO DEL MEGLIO Il nuovo cambio a 8 rapporti (che conserva l’architettura a doppia frizione) è cosi preciso e puntuale che quasi lavora meglio in modalità automatica. E non lo dico solo io ma anche un certo Rohrl che al Ring preferisce girare così. Mai una rapporto sbagliato, mai un tentennamento, la minima indecisione ogni curva ha la sua marcia perfetta. E’ cosi la guida si trasforma in una danza che non vorresti smetterei mai.

CHE BOMBA Il flat six è l’altro capolavoro. I turbo sono due ma l’allungo è da motore aspirato. Ci sono 30 cavalli in più ma di base è lo stesso motore che ha debuttato 3 anni fa ma che sulla 992 riesce a essere ancora più pronto. Fluido come un diesel sotto, cattivo e prepotente quando lo spremi.

IN CONCLUSIONE Ma alla fine della fiera, per la prima volta su 911, il mio giudizio si divide in due. Da una parte ci sono il design che mai come ora fa battere forte il cuore, la guida che ancora una volta strega e ammalia per precisione e intuitività e l’equilibrio generale che solo una 911 sa dare. Ma dall’altra non mi ha convinto del tutto l’enorme quantità di tecnologia mutuata dalla Panamera. E’ come se ne avessero sparata dentro così tanta da rendere la 911 addirittura più moderna dei tempi che corrono. Non so, ma è come se un briciolo della filosofia originaria fosse andato per strada. Ma del resto sarebbe stato solo questione di tempo, quindi meglio iniziare a farci l'abituadine.