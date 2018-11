Autore:

Marco Congiu

DARWINIANA Prendi il tuo simbolo, l'auto che porti ad esempio della tua capacità di realizzare supercar. Realizzane una seconda generazione migliore della precedente. Riprendila, migliorala ulteriormente e cosa ottieni? Facile: l'Audi R8 2018. Figlia del restyling di metà carriera, la supercar tedesca si rifà il look, cresce nella potenza e porta con sé tanto divertimento, oltre ad un'anima che è più mediterranea di quanto si possa pensare.

PISTAIOLA STRADALE Nata per la pista, realizzata per la strada. Spiegare il claim che accompagna il restyling della R8 2018 è più facile di quanto sembri. Audi Sport ha attinto a piene mani dalla R8 LMS GT3 presentata in occasione dell'ultimo Salone di Parigi per estremizzare il proprio prodotto di punta: il frontale è stato ridisegnato e adesso si presenta con la calandra Single Frame più bassa e allargata, mentre in prossimità dei fari compaiono delle prese utile ai fini aerodinamici. Più di design, per massimizzare i family feeling, le tre feritoie sul cofano, figlie dell'Audi Quattro degli anni '80. riviste anche le minigonne che, in un immaginario giro dell'auto, ci preannunciano uno dei più bei posteriori della storia recente. Importante il diffusore, così come la coppia di terminali di scarico. Mi sembra quasi di osservare da vicino una corazzata della Prima Guerra Mondiale, pronta a scatenare i propri colpi migliori. Effetto WOW raggiunto in pieno, chapeau.

ASTRONAVE FUNZIONALE Gli interni dell'Audi R8 ospitano comodamente due passeggeri di tutte le altezze. I materiali utilizzati sono raffinati e ricercati, dalla pelle al carbonio, passando per l'alluminio e l'Alcantara. Ovunque cada, il dito appoggia sempre su prodotti di qualità. Non abbiamo un display al centro della plancia dove comandare il sistema di infotainment: qui tutto si fa attraverso la strumentazione digitale - il celeberrimo Audi Virtual Cockpit da 12,3" - sempre chiara e ben leggibile, capace di modificare il proprio layout a seconda della modalità di guida selezionata e delle nostre preferemze.

RIGIDA O IN TELA? A voi la scelta: a dividere la R8 coupé dalla R8 Spyder passano 100 kg in favore della versione a tetto rigido. Personalmente, trovo che il colpo d'occhio cada a vantaggio della R8 2018 Coupé, anche perché così si può sempre godere della vista del V10 attraverso il vetro posteriore. E fidatevi che vi capiterà di guardarlo ogni volta che lasciate l'auto nel vostro garage o in un qualsiasi parcheggio.

ESAGERARE: PERCHÈ Sì Sono due le versioni a listino dell'Audi R8 2018: la quattro e la Performance. Nel primo caso siamo davanti ad una supercar da 570 CV per 560 Nm di coppia massima, che si ispira per certi versi al concetto di Gran Turismo, mentre la Performance è una sorta di animale da posta con i suoi 620 CV per 580 Nm di coppia massima.

DALL'UNGHERIA CON FURORE Il propulsore che spinge l'Audi R8 2018 è lo stesso che possiamo trovare sulla Lamborghini Huracan. Prodotto in Ungheria, è un V10 da 5.2 litri, ovviamente aspirato. Con il restyling si innalzano le potenze, che adesso toccano i 570 Cv per la R8 quattro e i 620 per la Performance quattro. I principali lavori su questa unità sono individuabili nelle valvole di aspirazione, adesso in titanio per risparmiare peso, e con un'escursione di 2 mm superiore al passato, A ciò si aggiunge anche un aumento del numero di giri al minuto, cresciuti di ben 500 rpm: la lancetta per arrivare sul rosso deve toccare gli 8.700 giri/min.

DATEMI UNA STRADA Il peso contenuto di 1.595 kg per la R8 Performance quattro, figlio di un maggior uso della fibra di carbonio e di altri materiali compositi, unito a tutti i dati tecnici che porta in dote il restyling, scatena la parte più irrazionale del mio essere. Recupero immediatamente un mazzo di chiavi e sono pronto a scendere in pista. Oggi si gira sul circuito Ascari, nei pressi di Malaga. E, sì: me ne farò una ragione anche se sta diluviando.