ARRIVA LA NUOVA Si prospettano cambiamenti all'orizzonte per l'Audi R8 2019. La sportiva dei quattro Anelli è stata avvistata dai nostri fotografi con alcuni dettagli palesemente camuffati. Salta all'occhio l'intero paraurti anteriore ridisegnato attorno alla nuova mascherina single frame esagonale. Ora la nuova Audi R8 sembra più bassa e larga, ancora più vicina al suolo.

C'E' IL MOTORE RS5 Ritoccate in punta di matita le prese d'aria laterali e le minigonne. E' stata più incisiva la mano dei designer al posteriore con la nuova griglia che attraversa l'auto per tutta la sua larghezza e le grosse bocche di fuoco che sono tornate ovali. Non un caso, visto che secondo alcune indiscrezioni, la nuova R8 potrebbe montare il V6 da 2,9 litri da 450 CV dell'RS4 e RS5.

COSTERA' MENO Una scelta detta dal fatto che attualmente la R8, per prezzo, se la vede con sportive ben più blasonate con l'effetto di non avere grandi numeri di vendita. Così facendo, invece, la R8 non solo sarà più economica a listino ma ridurrà le tasse per il possesso e tagliando anche le emissioni di Co2.



VIRTUAL COCKPIT Per contro le prestazioni non saranno migliori di quelle del modello attuale, riconfermando comunque numeri di tutto rispetto a fronte di un motore meno potente. Più ricca, invece, la dotazione di serie grazie al Virtual Cockpit che finalmente debutta sulla R8.