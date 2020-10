SUV O FUORISTRADA? Tu vallo a spiegare a un SUV extralusso che non è un fuoristrada. Quello, mica ti ascolta! È proprio il caso di Rolls Royce Cullinan, uno dei SUV più prestigiosi sul mercato, ma che non disdegna di sporcarsi le mani - pardon, le ruote - quando necessario. Ecco che qualcuno lo ha portato nel deserto arabo, per testarne le capacità anche tra le dune. E a scanso di equivoci, ha registrato un video.

RE DEL DESERTO A giudicare dal filmato, il super SUV britannico è in grado di districarsi tra le dune del deserto con scioltezza, mettendo in mostra una inaspettata motricità sulla sabbia per un bestione da oltre 2,6 tonnellate e 5,30 metri di lunghezza. Certo, il V12 biturbo da 6,75 litri, per 571 CV e 850 Nm, coadiuvato dal cambio automatico a 8 rapporti ZF e da un sofisticato sistema di trazione integrale, un pelo aiutano.

CI VUOLE CORAGGIO Andar per dune con un mezzo tanto imponente richiede una buona maestria e una certa dose di coraggio: se rimani bloccato, chi ti salva? Ma Cullinan ha dimostrato di non avere di questi problemi, anzi, ha manifestato doti da fuoristrada vero: pensate che è in grado di guadare corsi d'acqua profondi fino a 54 cm. Hai capito, il SUV di lusso? Ad essere sincero, non potrei mai farlo: sarei troppo preoccupato di sporcarla...