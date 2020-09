SUV SPECIALE Automobili Lamborghini presenta Urus Graphite Capsule, versione del super SUV di Sant'Agata Bolognese dai colori e le finiture personalizzabili. Tanti mix di tinte possibili, per soddisfare tutti, ma proprio tutti.

COM'È FUORI Urus Graphite Capsule si caratterizza, all'esterno, per quattro colori opachi abbinati ad altrettante tonalità brillanti. Diventano così 16 le possibili combinazioni di colori: gli opachi Bianco Monocerus, Nero Noctis e le due tonalità di grigio Nimbus e Keres si possono infatti abbinare alle tonalità brillanti dell'Arancio Leonis, Arancio Dryope, Giallo Taurus e Verde Scandal che ritroviamo sullo splitter frontale, sugli inserti porta e sullo spoiler posteriore. I cerchi Taigete da 23'' della Lamborghini Urus - qui trovate la scheda tecnica - sono un'esclusiva della Graphite Capsule, mentre nella parte posteriore il terminale di scarico sfoggia una finitura cromata nera.

COM'È DENTRO Il SUV Lamborghini - 650 CV e 850 Nm, non dimentichiamolo - in versione Graphite Capsule offre finiture in alluminio scuro anodizzato per il quadro strumenti e i pannelli delle porte, oltre a nuovi inserti in fibra di carbonio opaca. Il mix di colori della carrozzeria si ripete anche nell'abitacolo: i profili del tunnel centrale, quelli dei sedili e le cuciture nei poggiatesta sono degli stessi colori dalle tonalità accese degli esterni. I sedili in Alcantara ventilati, recentemente introdotti con la Pearl Capsule, sono un optional esclusivo.





DATA USCITA E PREZZI Lamborghini Urus Graphite Capsule è disponibile per il model year 2021, proposto al prezzo di 183.385 euro, tasse escluse.