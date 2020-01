L'ANNO MIGLIORE DI SEMPRE Non c'è niente da fare, la febbre da SUV non accenna a calare e, anzi, quando si parla di auto di lusso è proprio questo genere di veicoli a rivelarsi strategico per un grande successo di mercato. Lo ha sperimentato nel 2019 la Rolls Royce: nel primo anno in cui il SUV di Casa, Rolls Royce Cullinan, lanciato l'anno prima, è stato disponibile per tutti i 12 mesi, le vendite si sono impennate del 25%. Il venduto totale di tutti i modelli in gamma raggiunge le 5.152 unità, il dato più alto nei 116 anni di storia del Marchio.

TRAINATI DAL SUV La casa britannica non fornisce il dettaglio, ma il suo amministratore delegato Torsten Müller-Ötvös afferma che: ''La domanda mondiale dello scorso anno per il nostro SUV Cullinan ha guidato questo successo e dovrebbe stabilizzarsi nel 2020.'' L'elevata domanda per il SUV di lusso ha superato le aspettative dell'azienda e, con un prezzo base di 338.000 euro, proprio questo modello è diventato la Rolls Royce di più rapido successo della storia.

ASPETTANDO LA NUOVA GHOST Nel lungo periodo, il modello più apprezzato della Casa di Goodwood è la Rolls Royce Ghost, che dopo 11 anni di onorato servizio sta per uscire dal listino. Ma niente paura: dopo 5 anni di scìviluppo, una nuova Rolls Royce Ghost è quasi pronta a raccoglierne il testimone e la vedremo al debutto a metà del 2020. Il nuovo modello ''eleverà il nome di Ghost, e l'azienda stessa, a nuovi livelli di eccellenza e ambizione nel design, ingegneria, materiali e dinamiche di guida'', commenta Torsten Müller-Ötvös. Sarà messa in vendita tra ottobre e dicembre prossimi.