Autore:

Federico Sardo

PIMP MY ROLLS? Una Rolls Royce "pimpata" non si vede tutti i giorni, e questa Rolls Royce Cullinan in realtà è soltanto un render, ma non ci stupiremmo nemmeno troppo se prima o poi cominciassero a girare delle foto reali di qualche versione più aggressiva dell'originale del modello di Rolls preferito da rapper, sultani e superstar di tutto il mondo.

IL PRIMO SUV Pensata per re e capi di stato, la Cullinan, il primo Suv della doppia R, è presto diventata uno status symbol nel mondo della musica e in quello della moda, ma quello che non tutti sanno è che in Giappone esiste una vera e propria community dedita al "pimpaggio" delle Rolls. Quella che vediamo in queste foto pubblicate su Instagram però è, come dicevamo soltanto un rendering. Un rendering che comunque non mancherà di impressionare gli appassionati e di scandalizzare qualche tradizionalista, che (con buone ragioni) vede ancora nel marchio della doppia R il simbolo di un lusso "vecchia maniera".

IL RENDER SU INSTAGRAM Ribattezzata Rolls Royce Cullinan Dub Edition in onore del videogame del 2005 Midnight Club 3: Dub Edition Remix, l'opera è stata realizzata dall'artista del 3D Karan Adivi (noto anche con il nick Bae One) e pubblicata sul suo profilo. Saltano subito all'occhio passaruota allargati (ma non giganteschi come se ne vedono ultimamente) e soprattutto un assetto molto, molto ribassato con inserti in fibra di carbonio. Le ruote sono indubbiamente custom, ma ricordano comunque quelle di serie dell'originale. Ora si tratta solo di aspettare, per vedere quando cominceremo a vedere le prime foto reali a testimoniare i primi "pimpaggi" della Cullinan.