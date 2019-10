Autore:

Federico Sardo

ROLLS ROYCE PER TUTTI? Possedere una Rolls Royce è il sogno di molti, ma per quasi tutti resterà per sempre tale, per via dei prezzi proibitivi di quello che è uno dei marchi automobilistici più esclusivi e famosi al mondo. Un'esclusività che ha portato le Rolls a essere celebrate come veri e propri miti nella cultura popolare contemporanea. Forse però il sogno non è così irrealizzabile, o almeno così sembra indicare la storia di una Rolls Royce Phantom in vendita all'asta in questo momento.

PHANTOM ALL'ASTA Si sa che molte auto perdono sensibilmente di valore praticamente appena vengono acquistate, ma questo caso è particolarmente notevole. Il prezzo di listino dell'auto sta intorno ai 350mila dollari, ma questo esemplare di Rolls Royce Phantom del 2007 con soli 6759 km percorsi è in vendita su Bring A Trailer; e a soli cinque giorni dalla fine dell'asta il prezzo si attesta intorno ai 50 mila dollari. Una cifra con la quale solitamente si acquistano auto di ben diverso lignaggio.

I DETTAGLI L'auto in questione peraltro è anche particolarmente accattivante: argento e borgogna sono i colori dominanti delle finiture, e la vettura è impreziosita anche da ruote cromate da 21". Gli interni non sono da meno: pelle bianca per i sedili, pelle rossa per i dettagli e tappetini viola. Legno di radica ovunque, tavolini ripiegabili, frigobar e tendine di cortesia danno il tocco finale di esclusività.

LA STORIA L'auto è stata inizialmente per due anni in Florida, poi è passata a un secondo proprietario californiano che l'ha tenuta per nove anni, e dal 2018 è di proprietà del concessionario. Se i prossimi a voler sedere dietro quel volante siete voi, non vi resta che fare un'offerta.